外國乳品叩關酪農憂衝擊市場 鍾佳濱：進口乳勿標示鮮乳

國人生乳需求下降、酪農業生產效率提高，台灣生乳市場面臨供過於求，因應2025年台紐貿易協議，屆時來自紐西蘭的乳品將零關稅，酪農業者憂衝擊國內市場，立委鍾佳濱今與屏東里港鄉酪農召開記者會，呼籲農業部協助酪農業拓展乳品差異化市場、進口液態乳禁標「鮮乳」與降低環保設備添置壓力，讓酪農業者轉型並持續發展。

鍾佳濱今上午與屏縣議員陳明達、里港鄉代會主席林綿顯、從事集乳業的台灣農權會前理事長盧同恊、農業部畜產試驗所所長黃振芳與多位酪農業者召開記者會。

鍾佳濱說，農業部統計資料，2017年至2022年我國酪農戶數逐年下降，但生乳產量從38.6萬公噸上升至46.3萬公噸，成長20%，「生產目標達成率」達110.3%，顯示本土鮮乳生產供過於求。政府應跨部會合作，協助酪農拓展差異化市場，像可推廣長輩多飲用加鈣的高營養鮮乳，增加消費人口與消費量。

本土鮮乳業者面對外國乳品扣關，難免憂心，鍾佳濱說，國內生乳最新鮮，如同「現撈上青」，進口牛乳叩關，他要求農業部嚴禁進口商不得混充本土鮮乳，訂定進口液態乳不得使用鮮乳字樣，讓消費者分清楚本土鮮乳和進口液態乳、保久乳的差別，保障喝牛奶民眾權益。

鍾佳濱指出，小型酪農為提高品質效率、降低人事成本，須引進昂貴自動化系統，包括全自動榨乳機、集乳機，加上因應環境稽查也需添購汙染防治設備，向銀行融資的還款壓力使小農無力承受市場價格波動，希望政府設立基金收購新制設備，協助小農改「以租代購」方式建置，寬緩農戶資金需求。

李姓酪農說，台灣在亞熱帶能產出媲美溫帶地區乳源，是產官學界數十年合作成果，在地生產鮮乳，「從產地到餐桌」只需一天，少了長途運送導致乳品生變的風險，也減少大量碳足跡。

里港蔡姓酪農說，台灣的生乳供銷夏天暢旺，但冬季使用量不高，但冬季是盛產，現今收購大廠的契約收購沒有問題，但是怕進口乳進來台灣，會採限額措施，屆時酪農戶要面臨行銷剩餘乳的困境。

盧同協指出，台灣的鮮乳生產是夏季供不應求，冬季生產過剩，他建議鮮乳標籤應交由酪農控管，才能避免廠商混充。