北北基桃開車划算嗎？改用1200月票可月省6000元

基北北桃4市1200都會通正式上線33天，4地區公共運輸搭乘人次已突破3000萬人次，但未來要設法降低私人運具使用比例。4市上午舉行「開車划算嗎？」聯合記者會，台北市長蔣萬安表示，使用1200月票，省下油錢和後續保養，一個月平均要6千元，很多人原本騎機車，後來改變使用1200月票。

上午記者會，蔣萬安和基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市副市長陳純敬參加，宣布至7月底止，4地區公共運輸搭乘人次已突破3000萬人次。蔣萬安說，1200都會通已經銷售50萬張，原本只預計42萬張，已經超前達標。很多朋友告訴他，原本騎機車，改變使用1200，省下很多油錢、後續保養費用。

蔣萬安說，現有網路上有很多1200旅遊、回本的攻略，開學後學生也會購買，另外，為慶祝使用都會通搭乘公共運輸已經突破3000萬人次，北市再推出加碼抽都會通紀念悠遊卡的活動。今天起至8月13日這段期間，都會通紀念塗裝公車也將在基北北桃行駛。

桃園市長張善政致詞時直言，未來桃園市所有公車路線，都要重新檢討，配合大眾運輸的新型態，桃園的公車還沒有做好服務到「最後一里」，要再加強。

張善政以機捷A22 站啟用為例，車站啟用後，連帶桃園公車路線都要做調整，1200都會通對桃園造成很大影響，但是正面影響，或是挑戰，市府非常樂於面對，未來所有公車，都要重新檢討配合大眾運輸的新型態。

張善政說，最近也有學者說希望看到降低私人運具的比重，降低比重，這就是「最後一里」；雙北因公車路線密集， 「最後一里」雙北不是問題，在桃園公車沒有服務好「最後一里」要再加強，這次是行銷「開車還划算嗎？」未來下一波行銷「就是開車還方便嗎？」

基北北桃1200都會通正式上線已經33天，截至112年7月31日止所有運具使用次數3054萬人次，其中捷運約1478萬人次（48.4%）、市區公車約1,015萬人次（33.2%）、台鐵約181萬人次（6%）、國道客運約159萬人次（5.2%）、YouBike約130萬人次（4.2%）、桃捷約73萬人次（2.4%）及輕軌約18萬人次（0.6%），以捷運及公車占比為主。