高鐵推大學生5折起優惠列車 加碼32班4日起開放購票
搶大學生通勤市場，台灣高鐵今天宣布，推出大學生開學返校5折優惠列車，除了原本大學生優惠適用5折起列車，再加碼32班適用優惠，4日起凌晨0時開放購票。
台灣高鐵指出，9月2日至9月9日，除原有大學生優惠專案可適用5折、75折或88折的車次，再加碼提供32班次、停靠各站「大學生開學返校5折優惠列車」，8月4日周五凌晨零時起開放訂票。
台灣高鐵表示，除可透過高鐵網路訂票系統預訂，亦可利用T-EX 行動購票App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。
台灣高鐵提醒，使用大學生返校優惠大學生，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示在學證明正本以備查驗。在學證明如採電子版，進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言