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高鐵推大學生5折起優惠列車 加碼32班4日起開放購票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵宣布推出大學生開學返校5折優惠列車，除了原本大學生優惠適用5折起列車，再加碼32班適用優惠，4日起凌晨0時開放購票。示意圖。圖／本報資料照片
台灣高鐵宣布推出大學生開學返校5折優惠列車，除了原本大學生優惠適用5折起列車，再加碼32班適用優惠，4日起凌晨0時開放購票。示意圖。圖／本報資料照片

大學生通勤市場，台灣高鐵今天宣布，推出大學生開學返校5折優惠列車，除了原本大學生優惠適用5折起列車，再加碼32班適用優惠，4日起凌晨0時開放購票。

台灣高鐵指出，9月2日至9月9日，除原有大學生優惠專案可適用5折、75折或88折的車次，再加碼提供32班次、停靠各站「大學生開學返校5折優惠列車」，8月4日周五凌晨零時起開放訂票。

台灣高鐵表示，除可透過高鐵網路訂票系統預訂，亦可利用T-EX 行動購票App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵提醒，使用大學生返校優惠大學生，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示在學證明正本以備查驗。在學證明如採電子版，進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。

大學生 高鐵

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