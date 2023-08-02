她想吃Mister Donut「最愛品項」卻停賣了 前店員曝原因

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聯合新聞網／ 綜合報導
甜甜圈店Mister Donut常常和其他品牌聯名和推出優惠活動吸引民眾購買。圖／Mister Donut IG
甜甜圈店Mister Donut常常和其他品牌聯名和推出優惠活動吸引民眾購買。圖／Mister Donut IG

甜甜圈店Mister Donut常常和其他品牌聯名和推出優惠活動吸引民眾購買。一名網友不習慣吃甜食，前陣子心血來潮想去Mister Donut買「原味歐菲香」卻發現已經停賣只剩下其他口味，但她無法接受其他口味的甜度，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard美食版」發文，她本身不是個習慣吃甜的人，所以很久沒吃Mister Donut了，前陣子心血來潮想去買「原味歐菲香」，卻發現竟然已經停賣了，去了好幾間店也沒看到，只有草莓、巧克力之類的口味，但她沒辦法接受那個甜度，原味是難得她覺得不甜又好吃的口味，令她不禁感嘆，「還我原味歐菲香啊」，她也好奇，是否有人吃過青花驕的歐菲香聯名款，「味道會不會很奇怪？辣度是不吃辣的人可以接受的辣嗎？」。

網友紛紛表示，「已經沒有原味歐菲香很久了」、「抹茶焙茶歐菲香…我的摯愛」、「很多年前就沒有原味了」、「草莓的超好吃欸…好久沒吃了懷念」、「現在多了糖霜蛋糕圈，直接榮登最愛」、「昨天正好有買優格口味的蛋糕圈好甜，但是蛋糕圈口感很讚」、「巧克力歐菲也很好吃，但很罪惡」。

有網友認為青花驕聯名的口感還不錯，青紅麻辣波堤和麻辣花生醬波堤「會微微麻，但不會辣，吃起來不違和」，青麻椒牛肉派和醬燒辣雞肉派「會微微麻」，醬燒辣雞肉圈和青麻椒牛肉圈「都還好」。

有網友是前Mister Donut員工表示，「因為買歐菲香的人不多～成本又比一般甜甜圈高，然後歐菲香又要特定使用日本進口過來的麵粉，所以其實很常會原物料不足的問題不出貨」。

Dcard 美食

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