1200交通票上路滿月！北北基桃搭乘人次破三千萬

北北基桃1200「都會通」上路滿月慶，縣市首長齊聚一堂，獨缺出國的新北市長侯友宜！台北市長蔣萬安2日於表示，都市通上線至此，搭乘人次已超過3千萬，更能節省通勤族加油、停車的費用。桃園市長張善政表示，未來桃捷將持續增班，並配合規劃新客運路線。基隆市長謝國樑指出，每天都有超過3萬人使用都會通。

全新紀念版公車

記者會邀請爆米花競技啦啦隊進行表演，啦啦隊員在舞台上用後空翻開場，接著啦啦隊員不斷被拋到空中，祭出旋轉翻身等高難度動作，後續突然轉變成雙北捷運的音樂，啦啦隊員更扮演搭乘捷運的民眾，模擬手拉拉環等待下車的模樣，頗有巧思。

侯友宜仍在率團訪日「友誼之旅」，於是由新北市副市長陳純敬代表致詞表示，4個縣市自1月就開始規劃共同治理的擘畫，主動發起1200都市通的計畫，並順利於7月初推動都市通。他認為，但現都會通在台中、高雄仍無法使用，下一步盼能更加方便，將計畫持續擴及到全台灣縣市。

雙北：盼擴及全台

基北北桃1200都會通記者會2日位於台北市政府東門廣場舉辦，作為東道主蔣萬安致詞時，先向各縣市首長與交通業者問好，底下幕僚也大聲應和高呼「好」。他說，除了都市通知外，基北北桃也共同推出「景點暢遊好玩卡」，納入更多桃園景點，讓民眾「一手都市通，一手好玩卡」，玩遍北部縣市。

桃：銜接新客運路線

面對桃園通勤量能不足應對都市通龐大族群的狀況，張善政表示，桃園交通正在「轉骨」的階段，現在只有一條捷運，日前啟用A22老街溪站，能連接中壢核心地區，接下來的挑戰是重新規劃客運路線，配合全新的捷運與大眾交通系統，讓民眾都有更方便的通勤。

謝國樑說，都市通啟動短短一段時間，基隆市已經有3萬人在使用都會通，但背後涉及包括捷運、公車與悠遊卡等不同業者的整合，是相當繁重的作業過程。他說，在暑假過後，加入學生通勤族，都會通使用比例將會愈來愈多。

一旁馬路上更停著6台「都會通」紀念版本的公車，上們有著標語「開車划算嗎？」的標語，盼民眾能多搭乘交通工具，減少使用私人運具，不僅節省荷包，更為2050淨零碳排盡一份心力。

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