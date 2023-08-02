太好了！肝癌晚期接受釔90放射治療 癌指數有望歸零

肝癌晚期有救了！釔90放射栓塞治療出現許多臨床成功案例，陳姓女子原是C肝患者，今年初因腹痛就醫，檢查時發現肝臟兩側都有腫瘤，最大達7公分，經釔90放射治療、標靶藥物合併治療，成功讓腫瘤壞死，目前癌症指數歸零。

放射診斷科林偉銘醫師說，釔90治療會在肝動脈置入導管，注入含放射性元素釔90的微球體，以肝臟血管攝影方式送至肝腫瘤附近的營養動脈，釔90微球體放出β射線能殺死癌細胞，治療效果可持續約半年，但家人須留意輻射，保持距離。

嘉義長庚醫院胃腸肝膽科主任張德生說，肝癌晚期生命倒數約3年，透過釔90放射治療，能讓惡性腫瘤由大變小，直到能開刀電燒的程度，再搭配標靶藥物、免疫治療等，臨床已有10多例成功案例，療程約70多萬元，盼未來有健保給付。

林偉銘也說，嘉義長庚醫院是雲嘉地區少有能夠執行此項醫療技術的機構，釔90是帶有輻射線的粒子，設備須經原子委員會認可，避免輻射外洩風險，且醫師需穿著鉛衣治療防輻射，硬體設備、醫師技術等都受嚴格限制，所以能做的醫院不多。