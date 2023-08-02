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卡努颱風逼近台灣 烏石港民眾不顧危險觀浪遭勸離

攝影中心／ 記者季相儒／宜蘭即時報導
中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，今天下午5時30分可能發布陸警。氣象局指出，今晚北台灣降雨轉趨明顯，明白天颱風有機會接觸本島陸地，範圍北海岸、東北角，基北北宜嚴加戒備；明後天颱風離台灣最近，北台灣、中南部都要留意強風豪雨，最快周六颱風逐漸遠離。記者季相儒／攝影
中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，今天下午5時30分可能發布陸警。氣象局指出，今晚北台灣降雨轉趨明顯，明白天颱風有機會接觸本島陸地，範圍北海岸、東北角，基北北宜嚴加戒備；明後天颱風離台灣最近，北台灣、中南部都要留意強風豪雨，最快周六颱風逐漸遠離。記者季相儒／攝影

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，今天下午5時30分可能發布陸警。氣象局指出，今晚北台灣降雨轉趨明顯，明白天颱風有機會接觸本島陸地，範圍北海岸、東北角，基北北宜嚴加戒備；明後天颱風離台灣最近，北台灣、中南部都要留意強風豪雨，最快周六颱風逐漸遠離。

卡努颱風目前行進方向偏西，暴風圈可能會接觸北台灣陸地，陸上颱風警報發布機率變高，受影響範圍包括北海岸、東北角。受卡努颱風影響烏石港附近海域也禁止民眾下水遊玩，有民眾還是不顧危險前往海邊，被海巡隊員勸離。

宜蘭縣昨日已經開設二級災害應變中心，要求各單位加強防災整備事宜，另海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，警戒區內人民或車輛均禁止進入，提醒民眾勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。

受卡努颱風影響烏石港附近海域也禁止民眾下水遊玩，有民眾還是不顧危險前往海邊，被海巡隊員勸離。記者季相儒／攝影
受卡努颱風影響烏石港附近海域也禁止民眾下水遊玩，有民眾還是不顧危險前往海邊，被海巡隊員勸離。記者季相儒／攝影
受卡努颱風影響烏石港附近店家也紛紛把器材搬離海灘。記者季相儒／攝影
受卡努颱風影響烏石港附近店家也紛紛把器材搬離海灘。記者季相儒／攝影
宜蘭縣昨日已經開設二級災害應變中心，要求各單位加強防災整備事宜，另海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，警戒區內人民或車輛均禁止進入，提醒民眾勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。記者季相儒／攝影
宜蘭縣昨日已經開設二級災害應變中心，要求各單位加強防災整備事宜，另海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，警戒區內人民或車輛均禁止進入，提醒民眾勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。記者季相儒／攝影
卡努颱風目前行進方向偏西，暴風圈可能會接觸北台灣陸地，陸上颱風警報發布機率變高，受影響範圍包括北海岸、東北角。受卡努颱風影響烏石港附近海域也禁止民眾下水遊玩，有民眾還是不顧危險前往海邊，被海巡隊員勸離。記者季相儒／攝影
卡努颱風目前行進方向偏西，暴風圈可能會接觸北台灣陸地，陸上颱風警報發布機率變高，受影響範圍包括北海岸、東北角。受卡努颱風影響烏石港附近海域也禁止民眾下水遊玩，有民眾還是不顧危險前往海邊，被海巡隊員勸離。記者季相儒／攝影
中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，今天下午5時30分可能發布陸警。氣象局指出，今晚北台灣降雨轉趨明顯，明白天颱風有機會接觸本島陸地，範圍北海岸、東北角，基北北宜嚴加戒備；明後天颱風離台灣最近，北台灣、中南部都要留意強風豪雨，最快周六颱風逐漸遠離。記者季相儒／攝影
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颱風 卡努颱風

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