卡努颱風逼近台灣 烏石港民眾不顧危險觀浪遭勸離

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，今天下午5時30分可能發布陸警。氣象局指出，今晚北台灣降雨轉趨明顯，明白天颱風有機會接觸本島陸地，範圍北海岸、東北角，基北北宜嚴加戒備；明後天颱風離台灣最近，北台灣、中南部都要留意強風豪雨，最快周六颱風逐漸遠離。

卡努颱風目前行進方向偏西，暴風圈可能會接觸北台灣陸地，陸上颱風警報發布機率變高，受影響範圍包括北海岸、東北角。受卡努颱風影響烏石港附近海域也禁止民眾下水遊玩，有民眾還是不顧危險前往海邊，被海巡隊員勸離。