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卡努颱風襲北台降雨 石門水庫蓄水破2億噸半年最高

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，供水穩定。記者曾增勳／翻攝
卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，供水穩定。記者曾增勳／翻攝

卡努颱風朝台灣逼近，今早發布海上警報，桃園市石門水庫上游山區從昨晚起陸續降雨，石門水庫蓄水量突破2億噸，是繼今年1月初水位滿庫，半年來蓄水量最高，水利署北區水資源局今天上午表示，該局防颱整備嚴陣以待，石門水庫有機會滿水位，阿姆坪隧道沖淤池已蓄滿，為適時啟動排洪沖淤做好準備。

卡努颱風貼近北台灣來襲，受颱風外圍環流影響，今天北部山區有局部大雨發生機率，桃園市復興區山區昨晚至今晨相繼降雨，石門水庫水位今天中午前，達到244.44公尺，接近滿水位245公尺，蓄水量達2.005億噸、蓄水率97.6%，北水局預估卡怒颱風帶來雨量，石門水庫集水區降雨，可望達到245滿庫水位，今年北部供水無虞。

北水局協調農水署桃園、石門管理處蓄滿埤塘，並請台水公司完成各淨水場穩定供水整備，該局阿姆坪隧道沖淤池也放滿20萬立方公尺淤泥，可以適時啟動排洪沖淤，降低水庫積淤，該局呼籲民眾，颱風期間不要進入河道，及早完成家戶防颱準備，確保生命財產安全。

卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，供水穩定。記者曾增勳／翻攝
卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，供水穩定。記者曾增勳／翻攝
卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，水庫可望滿庫。記者曾增勳／翻攝
卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，水庫可望滿庫。記者曾增勳／翻攝
卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，供水穩定。記者曾增勳／翻攝
卡努颱風逼近台灣，石門水庫蓄水量突破2億噸，半年來蓄水量最高，供水穩定。記者曾增勳／翻攝

颱風 卡努颱風 石門水庫

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