登革熱將破千例 專家：疫情爆發原因是境外移入

南台灣登革熱疫情仍在升溫。衛福部疾管署昨表示，今年本土病例累積845例，颱風過後登革熱風險上升，預估本周將達千例。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天指出，登革熱疫情發生多與境外移入有關，新冠疫情期間因防疫措施、邊境攔截連帶控制住登革熱疫情，6月解封後登革熱才出現第一波流行，未來防治重點仍是境外移入監測。

陳秀熙表示，境外移入是造成台灣歷年登革熱疫情大流行的主要原因。台灣第一次登革熱疫情爆發於1943年，就是由日本引入，故登革熱也被稱為「天狗熱」，其中的天狗即為日本不祥之物。境外移入導致的大規模流行，在1987年到2002年陸續於台灣南部發生，2002年全台病例數達5336例，造成19位患者死亡。

陳秀熙說，2003年SARS疫情爆發，為防堵境外移入的SARS個案，台灣在機場設置發燒篩檢站，卻也為登革熱監測產生莫大貢獻，可篩出5成以上境外個案，所以2003年到2014年間並無顯著的登革熱疫情爆發。直到2014年，全球登革熱大流行，台灣無法完全阻擋，導致全台歷年來最大規模的登革熱疫情，病例數超過萬人，流行區域以台南、高雄為主，在噴藥、RT–PCR檢測執行下，疫情終受控制。

「隨氣候變遷、國際交流等因素，2019年境外登革熱達到高峰，但新冠疫情隨之爆發，所以沒有造成大規模流行。」陳秀熙表示，2020年新冠疫情爆發後，台灣實施三級警戒、境外封鎖，境外移入的登革熱個案數受到控制，這也是至今南部雖有登革熱個案，但未進入大規模流行的主因。疫情解封後，本土個案6月初開始出現第一波流行，主因仍是境外移入，這也是未來的防治重點。