新列車汰換5列次普悠瑪 南迴線9月1日起座位增加

台鐵採購50列EMU3000型車，陸續汰換座位數較少的普悠瑪及太魯閣列車。立委劉櫂豪指出，南迴線及北迴線共5列次將替換，9月1日起正式投入營運，新列車10節車廂座位數538個，每列次增加153個座位數，便利台東鄉親返鄉及外出。

普悠瑪號座位數385個，EMU3000型座位數538個。劉櫂豪服務處說明，台鐵新投入營運5列車，分別是周日行駛的310車次（11：55台東-14：20新左營）、443車次（15：12新左營-17：51台東-22：25台北），逢周六行駛的302車次（05：32台東-07：55新左營）、305車次（08：32新左營-11：00台東），及逢週五行駛的484車次（15：57彰化-18：51台北-23：15台東）。

台鐵台東站表示，EMU3000型列車的座位數比較多，所以台鐵從去年開始慢慢汰舊普悠瑪及太魯閣號，今年6月已經換一批，9月再換一批，年底還會有一次大改點，南迴線座位數將持續增加。

劉櫂豪說，新列車普遍滿意高，但也有鄉親反映，座椅傾斜角度不足、缺乏放水杯置物架、洗手間水龍頭出水量不夠等問題，將持續督促台鐵局改善。