影／台紐協定2025生效 進口鮮奶零關稅將打擊國產？

中華民國乳業發展協會理事長徐濟泰、桃園巿養牛協會理事長許成寶、牛乳產業服務基金管理委員會召集人楊梅貴、台灣農酪業永續發展協會理事長龔建嘉、立委洪申翰，上午在立法院舉行「台紐協定衝擊 2025年台灣的孩子還喝得到國產鮮奶嗎？」記者會，指台紐協定2025年生效，紐西蘭的液態奶可以以零關稅進口台灣，對本土乳業帶來衝擊和影響，要求政府提出具體的衝擊影響評估及配套政策，讓2025年出生的孩子，能喝到本土鮮奶，也請消費者一起關心酪農產業及支持國產鮮乳。

乳業發展協會理事長徐濟泰教授表示，2025台紐協定全面免關稅生效後，對國產鮮乳會是很大的衝擊。徐濟泰進一步指出，依據國內的畜牧法規，所有的乳牛廠必需取得乳品廠的契約，才能合法飼養乳牛，但契約內容並沒有第三者的監督，導致酪農處於劣勢。再加上進口牛奶的壓力，如果乳品廠不願與酪農續約，所有的乳牛場，將面臨關場的命運。

徐濟泰就2025台紐協定的生效，希望政府能在協定生效後，在鮮乳進口會對國內乳牛產業造成什麼影響，提出有效的因應政策，也期待政府對長遠的乳業政策提出2030年的乳業白皮書。

出席記者會的酪農，一同高喊「支持台灣奶全民一起來」、「酪農要轉型政府站出來」口號。請消費者支持國產鮮奶，也呼籲農業部面對台紐衝擊影響應盡快提出配套措施。