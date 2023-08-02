不用花大錢送禮！父親節10大兒女暖心行為 讓爸爸幸福感滿滿

心意滿滿的父親節大推薦！

父親節將近，你想好要用什麼禮物向爸爸傳達感恩的心了嗎？送禮選擇百百種，但要送出一份「正中紅心」的好禮可不容易，對於許多爸爸而言，不需要孩子破費花大錢送昂貴的東西，他們更在意的是兒女的那份心意。

「一個溫暖的舉動，更勝過價值連城的禮物。」不管是好好空出一天的陪伴，或是關心爸爸的身體健康、親自下廚做一頓飯，都能讓爸爸幸福感滿滿。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了父親節時能讓人心花朵朵開的兒女暖心行為，一起來看看吧！

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NO. 1 請吃一頓飯

在父親節自掏腰包請爸爸吃一頓飯，是讓不少人都覺得非常棒的慶祝方式。找一間爸爸喜歡的餐廳，一起坐下來品嚐美食、聊聊天，平常忙於工作很少在家吃飯的人，也可以利用這段時間好好陪伴爸爸。



除了一起吃飯外，「請客」的行為也會讓爸爸感受到孩子的成長，當從小看到大的兒女帶著自己到餐廳用餐，並且在最後掏出錢包結帳時，不少爸爸都會覺得非常感動，有種「孩子長大了」的感覺，「大家開心地吃一頓晚餐，再送一張小卡片就是很棒的慶祝。」

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NO. 2 陪爸爸一天

其實父親節不一定要花錢送禮，很多爸爸更在乎的是子女的「陪伴」。很多人平常可能因為課業、工作等諸多事務，而沒有辦法好好陪伴家人，雖然爸爸們大部分都會裝作不在意地說「沒關係，你去忙」，但其實內心還是很希望能有和孩子相處的機會。



一年一度的父親節，不妨就空下一整天來好好陪伴自己的爸爸吧！不管是一起待在家裡一整天，還是到戶外散心，只要是爸爸想做的事都陪他一起做！和貴重的禮物比起來，花時間陪伴其實更讓人感到窩心，「有空多陪陪爸爸」。

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NO. 3 送保健食品

對平時忙於工作的子女們來說，方便訂購、保證快速到貨的momo等大型網購平臺是最佳選擇，父親節送爸爸保健食品，和送其他禮物不同，不只是一份「禮物」，更代表著關心爸爸身體狀況的心意，擁有健康的身體才能有更長久的陪伴！除了雞精、人蔘、葉黃素這類常見的傳統營養品，近來也非常流行一些新型態的保健食品，像是對身體低負擔、還有環境友善概念的「蔬食滴雞精」在網路上就有許多相關討論。

由新東陽旗下品牌Xynergy新樂激推出的蛋白飲，就是以綠藻蛋白製成的新型態保健食品，對營養的補充完全不輸給一般滴雞精，也更加永續環保，在土地資源上就比使用雞肉節省了355倍。新樂激蛋白飲喝起來是適合夏天的清爽香檬風味，還有慈悅潔淨標章驗證，送禮自用都安心，提供了父親節送禮的新選擇。近期由許瑋甯代言，更是引發不少話題，「一包Xynergy補充體力真的很不錯」、「喝起來甜甜的果香，帶有一點香檬味，我覺得很好喝」。

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image source: Xynergy新樂激

NO. 4 規劃家族旅行

如果不知道父親節可以送什麼，不如就來規劃一場家族旅行吧！藉著這個機會把全家人都聚在一起，一起陪著爸爸到他想去的地方遊玩，不管是海外旅遊還是簡單的國內輕旅行，都能讓爸爸有滿滿的好心情。



送爸爸一個家族旅行的意義，不只在於玩樂，更重要的是把家人聚集起來，一群人熱熱鬧鬧地共同慶祝這個難得的節日，讓爸爸感覺到大家對自己的重視，這樣的心意是最特別而且珍貴的，「來個小旅行很不錯」、「父親節出國玩吧」、「挑那種可以爽爽去出玩的行程」、「父親節一起出去透透氣」。

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NO. 5 一起運動

如果爸爸不排斥，其實「一起運動」也是很不錯的父親節行程。可以選擇簡單的慢跑、爬山，或是報名健身房的運動課程，在父親節安排這樣的行程，不只可以好好陪伴爸爸，更能讓他感受到兒女在乎自己身體健康的暖暖心意，「爸爸很愛運動爬山騎車，所以我跟他一起去戶外爬山透氣。」



不少健身房也都會推出父親節相關的優惠活動，像是健身工廠Fitness Factory就曾在去年推出父親節期間入會享入會費88元（原價2,500元）的超殺折扣；UltraFitness也從今年7月初開始一直到父親節當天推出專屬的課堂優惠，想帶爸爸一起運動的人千萬別錯過。

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NO. 6 手作禮物

花費時間親手製作的手工物品，應該是最能體現心意的父親節禮物之一吧！不管是手作甜點、飾品、衣物，或是簡單的手工卡片，由兒女親手製作的東西，拿到手裡總是能感受到不一樣的溫度，和一般花錢買的禮物完全不一樣。



雖然不見得每個人都手巧，能夠做出媲美市售商品的禮物，不過手作禮物獨特、珍貴的地方就在於那些手工的痕跡，可能有時候看起來有點笨拙，但每個一小細節都代表著滿滿的愛，這樣的禮物是獨一無二的，「愛手作的女孩當然是以手作卡片獻上對爸爸的愛」、「送給爸爸的卡片他每張都收得好好的」。

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NO. 7 一起看藝文音樂展演

如果爸爸是個喜歡藝文活動的文青咖，父親節也可以考慮走氣質路線，安排跟一起參加藝文展演或是音樂會等活動。除了固定時間的展覽或音樂會，許多地方也都有各式各樣好逛的藝術市集，非常適合父親節過去走走晃晃，「父親節當然帶自己的天才老爹去美術館」、「父親節逛市集也不錯」。

走訪各大藝文展演之餘，也可以到一些特色美術館散心，感受藝術氣息的薰陶，近期剛開幕的新北市美術館園區，就有非常多精彩的裝置藝術，也會不定期有街頭藝人表演，可以讓爸爸度過一個有趣又有質感的藝文父親節。

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NO. 8 親自下廚

父親節除了帶爸爸到外面的餐廳吃大餐，也可以選擇在家親自下廚做一頓美味的飯菜，更能讓爸爸感受到滿滿的用心。自己做菜不只非常暖心，同時也能夠根據爸爸的口味「客製化」，多做一點他喜歡的菜色，根據他的口味調整鹹淡，處處都有小細節的菜餚絕對能擊中爸爸的心。



不一定要是高難度的複雜菜色，一些爸爸平時喜歡的家常料理也能讓人感到窩心，為了父親節努力學好一道菜的心意，更是讓人暖到心坎裡，「自己做很有誠意」、「今年父親節送了爸爸一頓自己親手做的晚餐」。

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NO. 9 拍家族寫真

拍攝一組「家族寫真」，在父親節這個值得紀念的日子裡留下全家人幸福的畫面，也是一份非常好的禮物。平常雖然和家人朝夕相處，但也因為幾乎每天都見到彼此，反而很少大家一起合照，不妨就趁著父親節規劃一次全家福拍攝吧！



不少攝影工作坊也都會在父親節檔期推出家族寫真優惠，像是「The Stage／美式婚禮婚紗攝影團隊」就在近期推出了「2023父親節全家福快閃活動」，開設臺北、新竹兩個場次，吸引許多人報名參加，「父親節送一個跟家人的合照最棒啦！」

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NO. 10 送按摩療程

若爸爸平時工作忙碌，總是因為事務繁多而精神緊繃，不如就在父親節安排一個舒適的按摩療程讓爸爸好好享受一下吧！按摩不只可以舒通全身筋絡，也能讓精神、心靈得到徹底的放鬆，讓平常勞累的爸爸把所有壓力和煩惱都完全解放。



不管是是腳底按摩，還是更奢華的油壓、指壓、精油等全身按摩，都能讓爸爸在按摩師的神手之下忘卻平常惱人的一切，專注在舒服的享受中。搭配芳療、SPA等其他行程，更能讓爸爸消除平日的疲勞，迅速回血！「父親節當然要給爸爸最好的」、「父親節帶爸爸去紓壓」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月17日至2023年07月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『父親節兒女暖心行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統