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鮮乳標示不清 農業部：蒐集各界意見後與食藥署溝通

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
二○二五年紐西蘭進口液態乳及大部分乳製品關稅將全面降為零，屆時恐讓高生產成本、高售價的台灣酪農業面臨生存危機。記者葉信菉／攝影
二○二五年紐西蘭進口液態乳及大部分乳製品關稅將全面降為零，屆時恐讓高生產成本、高售價的台灣酪農業面臨生存危機。記者葉信菉／攝影

因應2025年台紐貿易協議，屆時來自紐西蘭的乳品及其製品關稅將降為零，屆時大量平價進口乳品來台，壓縮酪農生存空間；酪農要求至少要做好產品標示，辨別進口與國產品及含量，讓消費者有選擇，並制定短中長期的酪農白皮書及因應策略；農業部表示，近期將下鄉與酪農溝通收集意見，與學界、專家學者和加工乳廠溝通如何區別國產與進口，最後再跟衛福部食藥署討論。

酪農認為，市面上都以「XX牛乳」混充，但實際上裡面不必然含有生乳成分；另外，進口的保久乳也放入冰箱，讓消費者誤以為是鮮乳，但在法規上完全合法，對國內酪農並不公平。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，最近一直在跟酪農座談，希望大家取得共識， 上周在屏東萬丹，今天在雲林崙背、彰化二林，蒐集酪農意見討論擬定因應白皮書或政策說帖；至於標示問題，有鮮乳標章絕對是國產鮮乳，如何讓國人從標章上分辨是鮮乳或是乳製品，也在跟加工乳廠討論，因為牽涉通路經營策略，酪農交生乳給乳廠加工做成產品，至於法規，也要符合食藥署的相關規定，會針對法規、標示、以及鮮乳的定義，進一步與食藥署討論。

至於乳品是民生必需品，上架費卻過高，占鮮乳銷售價的三到四成，不僅墊高國產乳品價格，也影響消費者採購意願；李宜謙說，每個通路都有其定價策略，當然希望消費者買到平價鮮乳，至於上架費過高問題，目前沒有規劃與通路溝通，希望先從標示討論起。

根據衛福部公告的「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，「鮮乳」及「保久乳」定義與中華民國國家標準 (CNS) 一致。「鮮乳 (CNS3056) 」是以生乳為原料，經殺菌包裝後須全程冷藏供飲用的乳汁；「保久乳 (CNS13292) 」則以生乳或鮮乳為原料，滅菌後經無菌包裝可於常溫保存供飲用的乳汁。所以，「超高溫瞬間殺菌乳」因無法達到滅菌程度，須全程採冷藏保存，確可標示為鮮乳；而市售的保久乳一定要經過滅菌且無菌充填包裝，才可在常溫狀態保存，常見保存期限達6個月以上。

另外，我國在乳品的殺 ( 滅 ) 菌加工條件沒有法令規範，常見方式包括「低溫長時間殺菌法」 (LTLT ， 62至65 ℃， 30 分鐘 ) 、「高溫短時間殺菌法」 (HTST ， 70至75 ℃， 15 秒 ) ，以及「超高溫瞬間殺菌法」 (UHT-pasteurization ， 120至130 ℃， 2至5 秒 ) 等，無論採用何種方式殺菌，均需全程冷藏保存者才可標示為鮮乳。國內市售鮮乳約 90% 均使用 UHT 設備進行殺菌程序，僅少數乳品加工廠採用 LTLT 、 HTST 或合併膜過濾的殺菌方式。

食藥署 高溫 農業部

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