你喝的是鮮乳嗎？酪農要求法規明確標示區別進口與國產

您喝的鮮乳，真的是鮮乳嗎？因為缺乏標示，放在冰箱的保久乳，跟真正的鮮乳都在賣場的貨架上，消費者購買難以辨別，甚至用僅口冰磚奶還原成加工飲品，但消費者根本不知道到底喝的是甚麼；因應2025年台紐貿易協議，屆時來自紐西蘭的乳品及其製品關稅將降為零，屆時大量平價進口乳品，將完全輾壓台灣酪農生存空間；酪農要求至少要做好產品標示，辨別進口與國產品及含量，如當年萊豬進口時，國產、進口豬肉明確標示，讓消費者有選擇。

「支持台灣奶，全民一起來」、「酪農要轉型、政府站出來」中華民國乳業協會等多個酪農產業團體今天在立法院召開記者會，要求政府做好因應配套，提出2025年台紐貿易生效後，對酪農短中長期的產業白皮書，其中，該要立刻解決是區隔與清楚標示。

台灣農酪產業永續發展協會理事長龔建嘉表示，現在沒有明確的乳品非類名稱，國人在好市多買的其實是可保存70天的保久乳，跟保存14天的鮮乳，都稱之為鮮乳，這樣同樣符合台灣的法規，他舉例，架上很多「XX牛乳」多半生乳含量低、甚至沒有，這種也叫「牛乳」，其實只是風味牛乳，甚至喝咖啡用的，也是進口冰磚還原乳，甚至民眾喝的拿鐵咖啡，用的是冰磚還原乳，非國產鮮乳；至少也要如果汁般，含量多少標示清楚。

根據國家定義，鮮乳指100%生乳為原料，經殺菌包裝後，必須全程冷藏保存、販售並飲用的乳汁。 調味乳是以50% 以上生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成的調味乳，如巧克力、麥芽或蘋果口味的調味乳。 保久乳（滅菌乳）是以生乳或鮮乳經高壓滅菌或高溫滅菌後，以無菌包裝供飲用乳汁，可置於常溫保存。

中華民國乳業協會理事長、台大動科系特聘教授徐濟泰表示，進口殺菌方式做的是深度加工，台灣鮮乳是低度加工，兩者差異在於加熱的溫度、時間較高較長；除了滅菌以外，對於乳品內的營養成分也有一定破壞程度，變成消費者喝了一個類似牛奶的飲品，但對人體健康幫助不大；此外，有鮮乳標章的一定是國產鮮乳，但是，要去得標章困難，有些小農、自有品牌是國產鮮乳，也不見得能有鮮乳標章。

桃園養牛協會理事長許成寶說，應該要制定合理的乳品價格；消費者買到的乳價，生乳收購價占三成，其他乳廠加工和通路上架費占七成；但澳洲，生乳收購價占五成，加工和上架費五成；明明是通路上架費用超過三成過高，卻怪罪生乳收購價太高，對酪農不公平，她也說，1999年，台灣飼養12萬頭乳牛，年產33萬噸生乳；至今仍是12萬頭，產46萬公噸，生產效率跟品質都不斷在提升，九成以上都是A級鮮乳。