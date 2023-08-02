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他目睹店員回收剩飯「倒回飯鍋」！網驚：也太明目張膽

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他目睹店員回收剩飯「倒回飯鍋」…店家說是廚餘 網驚：也太明目張膽吧

聯合新聞網／ 綜合報導
餐廳服務員將從餐桌上收回來的白飯又倒回去飯鍋裡。 圖擷自臉書
餐廳服務員將從餐桌上收回來的白飯又倒回去飯鍋裡。 圖擷自臉書

可曾想過餐廳會將每桌的剩飯如何處理嗎？日前有一名網友發文表示，親眼目睹自己中午吃剩的白飯，遭店家回收後，直接倒回飯鍋裡，讓他「懷疑自己中午吃的飯是從哪裡來的」，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一段影片並發文表示，8月1日中午他在花蓮的一家知名餐廳用餐時，拍攝到餐廳服務員將從餐桌上收回來的白飯又倒回去飯鍋裡，回家後越想越覺得不對，於是晚上打電話詢問餐廳人員這樣的情況，店家解釋說是將白飯另外收回廚餘。

原PO不解，那收桌的時候不跟菜倒在一起收，卻另外收整車的白飯回去，再倒回飯鍋裡面？這正常？而且從影片中清楚可見，服務人員還特別將飯可能有點髒的部份挑掉，為何還特別挑出來呢？

原PO強調，這家餐廳服務是不錯，但是這個動作實在太噁了，忍不住懷疑自己中午吃的飯是從哪裡來的。

影片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「繼抹布水牛肉麵，餐飲業再一力作？」、「有挑的動作，應該八九不離十」、「也太明目張膽吧，在顧客面前？」、「衛生局應該要不定時突擊各家餐廳」、「就算飯都是乾淨的但把飯鍋都疊在一起收就不行了」、「只聽過地溝油，沒想到連飯都有地溝飯了」、「應該再拍一片，他們從那桶裡挖飯出來送餐，這樣就無法賴了」。

見餐廳這樣的舉動，讓網友們不免懷疑「裝飯的碗會不會也是不洗一直重複使用，而且收回來碗跟碗疊在一起，飯也被碗底用髒了」、「旁邊的大公壺飲料會不會也」、「我也想過我自已吃不完的，會不會回收給下一個客人，果然」。

有不少網友表示「其實很正常，台灣九成餐廳都會這樣做，只要沒有沾到其它湯汁都是這樣做的」、「他的錯誤就是太明目張膽了，端到後面就沒這個問題了」、「所以朋友說為了怕這種回收狀況，我們吃不完的菜、飯、冬粉啥的都會丟下去火鍋煮」、「所以外面用餐我沒吃完一定丟下去烤或煮掉，就是防這種事的」、「餐飲業不能說的秘密，這家店太笨了，這種事都是在內場做，怎麼能在客人面前做啊！」

白飯 花蓮 餐廳

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