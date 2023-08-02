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彭啟明：中颱卡努向西北西前進速度放慢 北北基可能納陸警

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
中颱卡努逐步進逼，今明最近，今起風雨加大。本報資料照片
中颱卡努逐步進逼，今明最近，今起風雨加大。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，中颱卡努持續往西北西方向前進，移動速度有再放慢，每小時轉9公里前進，現在還不是轉彎時間點，預估還會更慢。今天雨勢會比昨天增大，中南部要留意將逐步發展的西南風環境，將逐漸轉為不穩定有雨天氣。

彭啟明指出，根據氣象局目前路徑預測，暴風圈碰觸到北部陸地有稍擴大趨勢，仍有變數須持續觀察注意。今天雨勢會比昨天增大，屬於颱風的很外圍雲系移入，較強的外圍螺旋雨帶可能在周四時移入，雨勢及風勢加大，要留意後續的變化及更新預測，尤其是北部地區。中南部要留意將逐步發展的西南風環境，將逐漸轉為不穩定有雨天氣。

他表示，卡努正通過那霸南側海域進入東海，今明兩日將是颱風最接近我們的時段，尤其是周四，周五開始颱風轉北移動，預計周末朝日本加速前進。

彭啟明說，昨晚氣象局已經發布北部、東北部海上颱風警報，根據目前路徑及強度，有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報，預測警報可能要到周五解除。

今至周五天氣受颱風影響，西半部天氣不穩定有廣泛短暫陣雨，周四五西南季風增強，西部雨時較長且有強降雨機會，可能達局部大雨或豪雨。東部受背風沉降作用影響較大，天氣穩定有焚風發生機會。

彭啟明提醒，颱風期間，非必要請避免前往海邊、河川、低窪地、山區等地活動，確保自身安全。

彭啟明 卡努颱風 天氣動態

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