卡努今通過琉球海面4日北轉季風相隨 吳德榮：今起一周多雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，卡努颱風今日通過琉球南方海面，向西北西，續朝東海前進，4日起逐漸向東北東迴轉。即使颱風路徑模擬有差異，對「西南季風」型態的建立，影響並不大，未來一周除關注卡努威脅，也要提防西南季風帶來的降雨。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，卡努已近中颱上限，受「副熱帶高壓」導引，今日通過琉球南方海面，向西北西，續朝東海前進；之後，其北方的高壓減弱，卡努移速逐漸減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓北側的偏西風主導，4日起逐漸向東北東迴轉。

北方高壓的減弱及南方高壓的增強，為颱風轉向的主因，吳德榮指出，各國模式模擬在時間上有落差，致使預測轉向雖漸趨一致、路徑仍見分歧。不過，即使颱風路徑的模擬有差異，對「西南季風」型態的建立，影響並不大，未來一周除關注卡努威脅，也要提防西南季風帶來的降雨。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受卡努颱風外圍環流影響，迎風面北台灣降雨較明顯、高溫略降，中南部亦有局部陣雨；背風面花東晴時多雲、氣溫偏高；北海岸及西部沿海有較強偏北風。各地區平地氣溫：北部24至31度，中部25至34度，南部24至34度，東部22至37度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周五(3、4日)受颱風或其外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部雨勢加大，背風面花東受影響小、氣溫偏高，有焚風發生的機率；南北兩端及沿海有較強偏西風，達8至10級，應注意。