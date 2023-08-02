卡努深夜影響往南擴散 周三西半部、中南部迎雨勢

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，不排除周三下半天發布陸警，周五北轉位置決定影響台灣程度。中央氣象局指出，周二深夜雨勢往南延伸，桃園新竹雨勢較大；周三清晨雨勢往南擴散，上班時段西半部、中南部沿海都有降雨，北部地區降雨持續，中南部降雨區域、量值比周二更明顯。

中央氣象局預報員徐仲毅周二晚間11時40分記者會指出，卡努中心位置在台北東方約610公里海面上，目前近中心最大風速每秒45公尺。

他表示，未來24小時內，卡努偏西方向往台灣東北部外海前進，前進過程中強度可能略增，明晚對北部海面、東北部海面構成威脅，提醒附近航行作業船隻嚴加戒備。

徐仲毅表示，周三晚間卡努來到東北方外海，在逐漸接近過程，海面風力增大，因此北海岸、東北角、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海，留意9至10級強陣風，新北及東北部沿海也有較強陣風。另外，北部、東半部、恆春半島沿海，普遍出現2米以上浪高，尤其北海岸、東北部沿海可能出現3至4米以上浪高。

降雨方面，受颱風外圍環流影響，北台灣已有明顯降雨，目前雨勢逐漸往南延伸，新竹、桃園相對雨勢較大；周二晚間到周三清晨，雨勢有往南擴散趨勢，彰化以北地區，特別桃竹苗、台北一帶相對明顯，另靠近中南部沿海也有局部降雨。