聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡努深夜影響往南擴散 周三西半部、中南部迎雨勢

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周二晚間11時，卡努中心位置在台北東方約610公里海面上。圖／中央氣象局提供
周二晚間11時，卡努中心位置在台北東方約610公里海面上。圖／中央氣象局提供

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，不排除周三下半天發布陸警，周五北轉位置決定影響台灣程度。中央氣象局指出，周二深夜雨勢往南延伸，桃園新竹雨勢較大；周三清晨雨勢往南擴散，上班時段西半部、中南部沿海都有降雨，北部地區降雨持續，中南部降雨區域、量值比周二更明顯。

中央氣象局預報員徐仲毅周二晚間11時40分記者會指出，卡努中心位置在台北東方約610公里海面上，目前近中心最大風速每秒45公尺。

他表示，未來24小時內，卡努偏西方向往台灣東北部外海前進，前進過程中強度可能略增，明晚對北部海面、東北部海面構成威脅，提醒附近航行作業船隻嚴加戒備。

徐仲毅表示，周三晚間卡努來到東北方外海，在逐漸接近過程，海面風力增大，因此北海岸、東北角、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海，留意9至10級強陣風，新北及東北部沿海也有較強陣風。另外，北部、東半部、恆春半島沿海，普遍出現2米以上浪高，尤其北海岸、東北部沿海可能出現3至4米以上浪高。

降雨方面，受颱風外圍環流影響，北台灣已有明顯降雨，目前雨勢逐漸往南延伸，新竹、桃園相對雨勢較大；周二晚間到周三清晨，雨勢有往南擴散趨勢，彰化以北地區，特別桃竹苗、台北一帶相對明顯，另靠近中南部沿海也有局部降雨。

氣象局 新竹 恆春

延伸閱讀

颱風卡努海警發布 2日船運3航線、15航次停駛

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 周五北轉決定影響侵台程度

颱風卡努接近 北市：2日水門只出不進可能性極高

中颱卡努發海警 陸警要看轉彎路徑

相關新聞

中颱卡努晚間發海警 5處省道可能實施管制

中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，交通部公路總局今晚指出，可能因氣象狀況實施管制，包括台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路...

卡努深夜影響往南擴散 周三西半部、中南部迎雨勢

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，不排除周三下半天發布陸警，周五北轉位置決定影響台灣程度。中央氣象局指出，周二深夜雨勢往南...

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 周五北轉決定影響侵台程度

中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，警戒區包括台灣北部海面、台灣東北部海面，不排除明天下半天發布陸警。氣象局表示，周四、周五...

免疫系統反應過度 「天選之人」首染疫昏迷住院25天

今年新冠疫情再起，很多「天選之人」染疫，彰化縣62歲邱姓男子沒注射新冠疫苗，今年首次染疫，自身免疫系統出現過度防禦的「免...

健康你我他／駐守防疫前線 一桶冰塊救了我

2021年新冠疫情大爆發之際，照護人力吃緊，醫院行政人員也需共體時艱，協助防疫工作。我被分派到急診門口路旁，負責確認身分...

美最新研究：最涼快的髮型不是光頭

氣候學家預測，今年聖嬰現象發威、全球暖化，可能是全球最熱的一年。許多民眾認為，炎熱的環境下，把頭髮剃光，應該會比較涼爽。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦