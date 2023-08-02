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卡努暴風圈 明恐擦邊東北角

聯合報／ 記者周彥妤江婉儀鍾維軒／連線報導
中颱卡努進逼，昨清晨因受颱風外圍環流影響，大台北一早降下間歇性雨勢，許多通勤族在大雨中匆忙穿越濕漉漉的馬路，甚至濕透褲管。 記者侯永全／攝影
中颱卡努進逼，昨清晨因受颱風外圍環流影響，大台北一早降下間歇性雨勢，許多通勤族在大雨中匆忙穿越濕漉漉的馬路，甚至濕透褲管。 記者侯永全／攝影

卡努颱風來勢洶洶，中央氣象局昨晚八時卅分發布海上颱風警報，不排除今天下半天發布陸警。氣象局表示，明後兩天，颱風離台灣最近，暴風圈可能「擦邊」台灣東北角，北部、中南山區慎防大雨，周五「北轉」角度、時間，將決定颱風影響台灣程度；即使周六颱風遠離後，仍要提防西南風影響，中南部可能一路有雨至父親節。

新北市觀旅局昨則宣布，周末舉辦的新北貢寮國際海洋音樂祭延期至九月十五日到十七日；今晚北市大稻埕煙火秀也順延，連同七月廿六日受杜蘇芮颱風影響的煙火秀，延至八月九日、十六日，加碼施放三六○秒，銜接八月廿日閉幕壓軸四八○秒煙火秀。但為配合民航局八月航班規畫，煙火施放時段將由晚間八時卅分延至卅五分。

周二晚間11時，卡努中心位置在台北東方約610公里海面上。圖／中央氣象局提供
周二晚間11時，卡努中心位置在台北東方約610公里海面上。圖／中央氣象局提供

氣象局表示，預估卡努前進過程，強度會再增強，基隆北海岸及台北市山區今有局部大雨發生機率，中南部也有局部短暫陣雨。由於適逢年度天文大潮，高屏、基隆北海岸沿海、西南部沿海地區，今慎防海水倒灌及局部淹水。

氣象局預報員林定宜表示，明後兩天，颱風距離台灣最近，西半部會下雨，其中北部、中南部山區降雨持續且明顯，亦有局部大雨發生機率。另，花東地區明天可能有焚風發生機率。

卡努颱風 氣象局

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