肺鱗癌晚期難救 醫界籲放寬免疫給付

肺癌連續十九年蟬聯癌症死亡排行榜首位，每年新發肺癌病人中，約一成二屬於肺鱗癌，幾乎無標靶藥物可用，而國際指引已將免疫治療列為一線使用，但台灣受限健保給付，八成患者只能單靠化療，以致多數晚期患者存活期不到一年；昨天是世界肺癌日，醫界呼籲放寬給付條件。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴表示，肺鱗癌免疫治療合併化療藥物已進行二次專家會議，並取得共識，也建議列為晚期肺鱗癌第一線治療，現已進入議價階段；由於廠商希望擴增適應症，目前仍在交換意見，希望今年此案能送至藥物共擬會，盡速生效。

台灣胸腔重症加護醫學會理事長王鶴健表示，每年新發肺癌人數約在一萬四千人至一萬五千人間，而肺鱗癌病友人數占所有類別肺癌百分之十二；由於肺鱗癌病灶多位於氣管上，較難透過影像學檢查提早發現，確診時多已晚期。

台灣胸腔重症加護醫學會肺腫瘤委員會副召集人何肇基指出，雖然肺鱗癌為僅次於小細胞癌的第二少見的肺癌類型，但每年仍新增一八○○個個案，相較於患者多、治療選項多的肺腺癌，大多無合適標靶用藥。

何肇基解釋，多數肺腺癌患者可透過基因定序，找出致癌驅動基因，進而使用合適的標靶藥物，但肺鱗癌病人中僅有百分之一至三，可使用標靶藥物；目前健保給付免疫療法，但給付標準嚴格，超過八成晚期肺鱗癌患者無法獲得免疫治療給付，僅能單用化療。

一項大型臨床研究結果顯示，晚期肺鱗癌患者使用免疫治療合併化療，比起單用化療五年存活率提升近二倍。為此，美國癌症治療指引早已將免疫藥物列為第一線治療，而台灣肺癌治療相關學會日前共同擬定最新「台灣晚期肺癌藥物治療共識」，也建議無基因突變肺鱗癌患者一線治療使用免疫治療或免疫治療合併化療。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，受限健保給付，肺鱗癌病友必須等到化療、放療等傳統治療無效，才能申請免疫治療，呼籲健保加速給付免疫治療合併化療，讓弱勢病友能有一線生機。