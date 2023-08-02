準環境部長薛富盛：碳費怎收 聽各方意見

教育部昨舉行國立大學卸、新任校長聯合交接典禮，國立中興大學前校長薛富盛七月底任期屆滿，將於八月廿二日出任首任環境部長。對於明年即將上路的碳費，薛富盛表示，上任後將和公民團體加強互動、聽取各種聲音做規畫；碳費明年將上路，屆時會多聽各方意見，「專家、產業意見都非常重要。」

薛富盛表示，因應二○五○淨零碳排放，環境部新增氣候變遷署、資源循環署，也針對毒物成立化學物質管理署、空汙成立環境管理署，著重環境因素管理；未來環境部也將整合分析檢測和人才培育系統，建立國家環境研究院。

薛富盛說，產業界非常關心碳排放，也多著手因應，十月起輸入歐盟的六項產品必須報告碳足跡，並於二○二六年課增碳稅。此外，配合國內推動碳權、碳費等議題，八月七日起碳權交易所將先於高雄揭牌。

至於碳費將於明年上路，但目前費率尚未出爐，薛富盛說，如何收碳費，現階段沒辦法回答，但會多聽各方意見，學者專家、產業界意見都非常重要，也期待和公民環團等加強互動，環境發展和產業並重，且能兼顧永續議題。

薛富盛擔任中興大學校長八年，他說，未來於淨零排放、循環經濟、資源再利用等議題，仍會和大學密切合作，也盼促成大學跟產業界的連結，並由環境部適度鬆綁法規。

立委陳椒華日前六度舉行記者會狂轟現任環保署長張子敬，薛富盛被認為是救火人選。被問到擔任部長是否於意料中。薛則回應，「確切原因我不知道」，但會於職務上全力以赴。