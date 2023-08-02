慢性共病防治／人、財、識能3缺 醫籲各科打破城牆

人人談癌色變，但慢性疾病對健康危害更嚴重，八成中老年人至少罹患一種慢性病；年逾六十五歲，罹患兩種以上比率高達七成。

慢病專家認為，目前在醫療端，慢病共病的整合治療仍有加強空間，且人力、財源、識能三缺，政府應正視慢病共病對於國人的威脅。

衛福部統計，二○二一年國人死亡原因中，四大非傳染性疾病就超過六成，癌症占百分之廿八、心血管疾病百分之廿二點八、糖尿病百分之六點二、慢性呼吸道疾病百分之三點四，累積慢性疾病占比來到百分之卅二點四。

台灣整合照學會常務理事周明岳表示，「共病症」是指某特定疾病及其併發症，例如，糖尿病患者常合併視網膜病變。「多病共患」則是一個病患同時罹患兩種或兩種以上疾病，臨床上不少病患有糖尿病、腎臟病、高血壓，治療上更為棘手，亟需整合慢病共病資源。

周明岳點出現有整合困境，例如人力上，需整合藥師、營養師、護理師、醫師、個管師等專業人員，但健保並未給予相關給付，醫師在診間繁忙，無法提供各個病患詳實衛教，個管師則是分科別各自管理，無法針對慢病共病患者一步到位的衛教訊息。

糖尿病衛教學會理事長王治元指出，台灣糖腎共照網做得很好，這是正確的方向，但在推動「慢性共病衛教師」時，常引起極大反彈，因為醫療院所不知經費從何而來。若要建置足夠衛教人力，應走向定額給付作做為鼓勵。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，慢性腎臟病的共病眾多，在疾病早期階段，各科別一起協助病友找出問題，到了後期，則共同照顧。健保推廣「糖腎共照」（糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案），希望持續打破各科別的藩籬，齊心照護腎臟病友。

健保署副署長李丞華表示，慢病共病患者必須跨科、跨院就醫，透過ＡＩ人工智慧，除了整理同一家醫院病歷摘要，提高門診效率，未來還可跨院整理出完整病歷，有助於慢病共病治療。