健康你我他／駐守防疫前線 一桶冰塊救了我

2021年新冠疫情大爆發之際，照護人力吃緊，醫院行政人員也需共體時艱，協助防疫工作。我被分派到急診門口路旁，負責確認身分並量測體溫，是第一線的防堵人員。身著口罩、面罩、手套、防護衣等全套裝備，以確保自身和他人的安全。

由於接觸病人及監測健保卡資料，為避免感染及節省防疫物資，我們在值勤期間幾乎不喝水，避免需重新更換裝備。炎熱的夏日午後，全身包裹在防護衣下，身體像極了裝冰涼飲料的玻璃杯，水滴不斷凝結、浸濕了制服。

前一晚睡眠不足，加上高溫和脫水，開始感到反胃、視線模糊。雖然不想讓同事困擾，也害怕自己變成被抬進急診室的人，我趕緊呼叫守衛協助。守衛貼心地搬來一把椅子，取了急診室備用的冰塊放在電風扇前，讓涼風幫助我降溫。

雖然只是一小桶冰塊，成了簡易式的行動冷氣，抵擋了暑氣。稍事休息後，我趕緊進入醫院補充水分，繼續第一線的防疫工作。

回顧那次經歷，我非常感謝守衛的神救援，也更同理那些幾乎天天穿著全套防護裝備的醫護同仁。當時到醫院就診有許多限制和不便，現在疫情已過，大家回歸正常生活，在這段經歷中，深刻體會到大家共體時艱的重要性，我們要牢記那時的挑戰與團結，即便疫情過去，這份團結合作的精神仍值得我們傳承。