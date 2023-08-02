聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康你我他／駐守防疫前線 一桶冰塊救了我
2021年新冠疫情大爆發之際，照護人力吃緊，醫院行政人員也需共體時艱，協助防疫工作。我被分派到急診門口路旁，負責確認身分並量測體溫，是第一線的防堵人員。身著口罩、面罩、手套、防護衣等全套裝備，以確保自身和他人的安全。
由於接觸病人及監測健保卡資料，為避免感染及節省防疫物資，我們在值勤期間幾乎不喝水，避免需重新更換裝備。炎熱的夏日午後，全身包裹在防護衣下，身體像極了裝冰涼飲料的玻璃杯，水滴不斷凝結、浸濕了制服。
前一晚睡眠不足，加上高溫和脫水，開始感到反胃、視線模糊。雖然不想讓同事困擾，也害怕自己變成被抬進急診室的人，我趕緊呼叫守衛協助。守衛貼心地搬來一把椅子，取了急診室備用的冰塊放在電風扇前，讓涼風幫助我降溫。
雖然只是一小桶冰塊，成了簡易式的行動冷氣，抵擋了暑氣。稍事休息後，我趕緊進入醫院補充水分，繼續第一線的防疫工作。
回顧那次經歷，我非常感謝守衛的神救援，也更同理那些幾乎天天穿著全套防護裝備的醫護同仁。當時到醫院就診有許多限制和不便，現在疫情已過，大家回歸正常生活，在這段經歷中，深刻體會到大家共體時艱的重要性，我們要牢記那時的挑戰與團結，即便疫情過去，這份團結合作的精神仍值得我們傳承。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言