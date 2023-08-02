健康主題館／坐得歪七扭八 小心胸背部膏肓痛

● 長期伏案、姿勢不良，常導致背部異常疼痛

● 胸肌太緊繃，易膏肓痛也就是菱形肌筋膜炎

● 滑手機、吃飯、洗碗，都是膏肓痛風險姿勢

腰痠背痛是現代人普遍的毛病，尤其長時間坐在辦公桌前的上班族，姿勢不良恐造成「膏肓痛」，會異常疼痛。中醫師表示，膏肓痛主要發生在背部、前胸位置，若沒有找出源頭，一味貼藥布僅是治標不治本，有時更涉及骨頭結構問題，一定要尋求專業醫療。

一名30歲的男性上班族，長期久坐在辦公桌前，造成背部老是隱隱作痛，只要一咳嗽或大笑就會更疼痛，但他痛了5年都置之不理，覺得只是小毛病，都以貼膏藥、推拿來因應。中醫師楊宗翰表示，該病患去年開始背痛加劇，連呼吸、睡覺都會不舒服，經診斷發現，他一周都打高爾夫球三到四次，過去舊傷沒有照顧好，加上不正常的肌肉運用，才讓膏肓痛更嚴重。

中醫療法 放鬆肌肉調骨骼

預防膏肓痛上身，調整姿勢3動作 資料來源／楊宗翰 膏肓痛在西醫來說是「菱形肌筋膜炎」，位於背部肩胛骨附近，楊宗翰指出，由於神經、手臂肌肉、斜方肌都會連結到肩胛骨，因此膏肓痛很大部分與「胸肌」過於緊繃有關，若只是單純處理後背，其實沒辦法根治問題。

楊宗翰說，打高爾夫球握桿的姿勢需要身體前傾、夾胸，對胸小肌來說非常緊繃，又直接從前側連結到肩胛骨上，長期過於緊繃就會導致「肩胛骨移位」，這也正是該名上班族個案背痛的根源問題。

如何從根源解決膏肓痛？楊宗翰表示，中醫會採取針灸、針刀、拔罐、徒手治療等方式綜合治療，首先是將緊繃的肌肉放鬆，再將歪掉的骨頭結構擺正，後續也需要病患學會正確的坐姿，否則膏肓痛仍會不斷復發。

膏肓痛不管 容易胸悶心悸

滑手機、吃飯、洗碗都是膏肓痛的風險姿勢。楊宗翰說，駝背、低頭等動作都需要身體往前拱，導致前胸筋膜的張力大，加上久坐會影響下背、臀部、大腿的筋膜緊繃，長久累積下來，不但會引發膏肓痛，還容易閃到腰。肩胛在往內包含了心臟、肺臟、食道，若膏肓痛都不處置，會導致胸悶、心悸，甚至影響到心理健康。

中醫師陳潮宗指出，手往前拉、往後伸、用力推門等動作，都會使用到膏肓部位的肌肉，臨床上膏肓痛常出現在搬重物的工人身上，往往手一用力就會痛到無法入眠。

楊宗翰表示，膏肓痛治療得先分辨是「姿勢不良」還是「神經壓迫」引起，姿勢不良導致肌肉緊繃，可能會直接影響肋骨、手臂關節周邊，單純抗發炎藥物無法解決，需進行結構調整；若為頸椎壓迫到神經引發的疼痛，就得先把壓迫部位鬆解開來，再針對不同部位進行治療。