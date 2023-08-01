全台16萬隻遊蕩犬 「適得其所」才能降低傷害野生動物

「認養不只能夠幫助犬貓，還能協助拯救野生動物！」動物保護推廣組織「挺挺動物應援團」、動物保健藥廠百靈佳殷格翰聯合主辦「適得其所【以動保挺野保】巡迴展」，從今天起至8月27日於台北市剝皮寮歷史街區演藝廳展出，透過可愛插畫和影片，讓民眾瞭解流浪貓狗對野生動物的傷害。

農委會統計，全台目前約16萬隻遊蕩犬，在公園、野外等地方生活，除了容易生病，食物缺乏之外，也可能攻擊野生動物，調查發現，約有5成受傷的穿山甲係被野狗咬傷。

策展人劉偉蘋表示，全台灣有這多的遊蕩犬，對於野生動物傷害，不容忽視，許多草鴞、石虎、山羌、穿山甲等野生動物就遭攻擊，甚至死亡，希望各地動物收容所盡量收納遊蕩犬，就能體現「以動保挺野保」目的。

百靈佳殷格翰動物保健處長鈕子倫表示，每一個生命都有適合生存的地方，這次活動主題為「適得其所」，相當貼切，代表所有的生命都應有牠適得其所的地方，希望透過這次展覽，有所省思、有所收獲。

鈕子倫強調，生物多樣性有其重要性，做好野生保育，才能維持平衡的生態環境，讓所有動物都有擁有適合自己生存的空間，這是刻不容緩的重要動保議題。

走入「適得其所【以動保挺野保】巡迴展」，迎面而來的是「適得其所」四個大字，左右兩側的大型插畫則呈現的是淺山野生動物在自然環境中、以及犬貓伴侶動物在人類家庭中各自的適得其所。

主辦單位特別邀請到知名生態插畫家「玉子日記」、公仔創作者「斑馬與狗工作室」及羊毛氈創作者「Crazy Animal Woolfelt」等，透過一幅幅吸睛的圖文插畫，以及生動的立體藝術創作，讓民眾能夠輕鬆地理解本次展覽主軸。

清華大學通識教育中心暨生命科學系助理教授顏士清，長期關注陽明山與壽山國家公園中的野生動物族群遭受遊蕩犬隻侵害，乃至區域性滅絕的課題，也在現場展示相關研究成果，透過血淋淋的照片及數據，希望喚醒國人的野保意識。

劉偉蘋表示，希望所有犬貓都能回歸到有人照顧與管領的狀態，這才對犬貓好、對野生動物好、對大人小孩與環境好，所有生命適得其所。

適得其所【以動保挺野保】巡迴展 《台北場–首展資訊》 展覽地點：剝皮寮歷史街區演藝廳 (台北市萬華區康定路175號) 展覽日期：2023年8月1日至8月27日 開放時間：週二至週日11:00~18:00(周一固定休館)

主辦單位邀請到知名生態插畫家「玉子日記」、公仔創作者「斑馬與狗工作室」及羊毛氈創作者「Crazy Animal Woolfelt」等，透過一幅幅吸睛的圖文插畫，以及生動的立體藝術創作，讓民眾輕鬆地理解展覽主軸。記者李樹人／攝影

主辦單位邀請到知名生態插畫家「玉子日記」、公仔創作者「斑馬與狗工作室」及羊毛氈創作者「Crazy Animal Woolfelt」等，透過一幅幅吸睛的圖文插畫，以及生動的立體藝術創作，讓民眾輕鬆地理解展覽主軸。記者李樹人／攝影