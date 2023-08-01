颱風卡努海警發布 2日船運3航線、15航次停駛

颱風「卡努」逼近，今晚8時30分發布海上颱風警報，中央災害應變中心同步三級開設，另新北市、宜蘭縣、桃園市及基隆市4縣市也開設應變中心，明天海運3航線、15航次停航。

中央災害應變中心今晚舉行第1次工作會報暨情資研判會議，中央氣象局首先指出，颱風「卡努」目前位於琉球東南方海面，有逐漸增強至中颱上限趨勢，其暴風範圍相當大，不排除增強成為強烈颱風的可能性，對台灣北部及東北部海面將構成威脅。

氣象局預測，明天北部降雨漸增，明晚7時暴風圈將接近台灣近海，預計明晚10時30分發布陸上颱風警報，3日下午4時暴風圈進入台灣陸地，3日深夜11時暴風圈脫離台灣陸地，5日凌晨3時脫離台灣近海。

縣市應變中心開設情形，消防署表示，目前計有4個縣市開設，二級開設的有新北市、宜蘭縣，三級開設為桃園市及基隆市。

交通部指出，可能發布黃色警戒路段，包括台2線濱海公路、台7線北橫公路西段、台9線北宜公路、台9甲（烏來路段）及台61線西濱公路。

另外，海運明天共計有3航線（馬祖1航線、蘭嶼2航線）、15航次停航。

交通部表示，有關天使輪漂流貨櫃打撈進度與防颱整備情形，影響航安檢視及油污監控都暫無異狀。

中央災害應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章裁示，颱風路徑各國預測不一，且轉彎時間點長，預計影響台灣大，民眾海上活動要多加注意，隨時監控颱風動態，並視情況提升中央災害應變中心開設層級。