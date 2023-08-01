颱風卡努海警發布 2日船運3航線、15航次停駛

中央社／ 台北1日電

颱風「卡努」逼近，今晚8時30分發布海上颱風警報，中央災害應變中心同步三級開設，另新北市、宜蘭縣、桃園市及基隆市4縣市也開設應變中心，明天海運3航線、15航次停航。

中央災害應變中心今晚舉行第1次工作會報暨情資研判會議，中央氣象局首先指出，颱風「卡努」目前位於琉球東南方海面，有逐漸增強至中颱上限趨勢，其暴風範圍相當大，不排除增強成為強烈颱風的可能性，對台灣北部及東北部海面將構成威脅。

氣象局預測，明天北部降雨漸增，明晚7時暴風圈將接近台灣近海，預計明晚10時30分發布陸上颱風警報，3日下午4時暴風圈進入台灣陸地，3日深夜11時暴風圈脫離台灣陸地，5日凌晨3時脫離台灣近海。

縣市應變中心開設情形，消防署表示，目前計有4個縣市開設，二級開設的有新北市、宜蘭縣，三級開設為桃園市及基隆市。

交通部指出，可能發布黃色警戒路段，包括台2線濱海公路、台7線北橫公路西段、台9線北宜公路、台9甲（烏來路段）及台61線西濱公路。

另外，海運明天共計有3航線（馬祖1航線、蘭嶼2航線）、15航次停航。

交通部表示，有關天使輪漂流貨櫃打撈進度與防颱整備情形，影響航安檢視及油污監控都暫無異狀。

中央災害應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章裁示，颱風路徑各國預測不一，且轉彎時間點長，預計影響台灣大，民眾海上活動要多加注意，隨時監控颱風動態，並視情況提升中央災害應變中心開設層級。

颱風 卡努颱風 航線

延伸閱讀

颱風卡努海警發布 經濟部應變小組二級開設戒備

颱風卡努接近 北市：2日水門只出不進可能性極高

中颱卡努發海警 陸警要看轉彎路徑

颱風卡努逼近 龜山島8月2日起封島3天

相關新聞

中颱卡努晚間發海警 5處省道可能實施管制

中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，交通部公路總局今晚指出，可能因氣象狀況實施管制，包括台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路...

卡努深夜影響往南擴散 周三西半部、中南部迎雨勢

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，不排除周三下半天發布陸警，周五北轉位置決定影響台灣程度。中央氣象局指出，周二深夜雨勢往南...

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 周五北轉決定影響侵台程度

中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，警戒區包括台灣北部海面、台灣東北部海面，不排除明天下半天發布陸警。氣象局表示，周四、周五...

免疫系統反應過度 「天選之人」首染疫昏迷住院25天

今年新冠疫情再起，很多「天選之人」染疫，彰化縣62歲邱姓男子沒注射新冠疫苗，今年首次染疫，自身免疫系統出現過度防禦的「免...

健康你我他／駐守防疫前線 一桶冰塊救了我

2021年新冠疫情大爆發之際，照護人力吃緊，醫院行政人員也需共體時艱，協助防疫工作。我被分派到急診門口路旁，負責確認身分...

美最新研究：最涼快的髮型不是光頭

氣候學家預測，今年聖嬰現象發威、全球暖化，可能是全球最熱的一年。許多民眾認為，炎熱的環境下，把頭髮剃光，應該會比較涼爽。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦