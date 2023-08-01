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過度補貼讓產業無競爭例 學界盼陳吉仲跳脫政黨思維

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲致詞時刻意不撐傘全身溼透，表示將繼續為台灣農民打拚，且讓農民賺到錢。記者林澔一／攝影
陳吉仲致詞時刻意不撐傘全身溼透，表示將繼續為台灣農民打拚，且讓農民賺到錢。記者林澔一／攝影

學界對於升格農業部充滿期待與想像，更期許我國變成一個正常的國家，農業恢復正軌。學者認為，近年農業部門以補貼為施政主軸，農業補貼每個國家都有，但我們是否夠能補得有智慧(smart)，而不是補助補到到失去競爭力，「大家一起賺政府的錢」，補到各項政策難推動；期許新部長能跳脫政黨思維，把農業帶向有持續力與國際競爭力的新農業，否則，成立農部，只是如作物過度施肥般，只會徒長與虛胖，成為病態產業、不健康。

台大農經系名譽教授、農委會前副主委林國慶表示，農業補助不一定不好，各國都有、各行各業也補助，非農業部門也有，補貼可以做，但不能過度；農業部成立，要營造農業永續發展的環境，比如水資源、土地資源的利用如何永續要加把勁，他反對農地興建農舍，依照農發條例第18條農民才可興建農舍，現在國土計畫中的農一，不要再興建農舍了，但現在非農民也都在興建，農地資源破壞，值得留意。

林國慶說，要營造農業永續發展環境，也不是只有循環農業與淨零，管理水資源成立農水署，他當時就反對，成立署以後，農業水資源轉移到非農業部門，會相對更容易；也花了更多錢大面積休耕，不僅只有補償地主，對生態也造成很大衝擊，若是過去農田水利會，就不會這麼容易發生了。

中興大學循環經濟學院院長王升陽表示，農業攸關立國，農業部掌管全國農政，不是只有照顧農民，對於發展糧食安全應有長遠的規劃與政策；第二，現在都談淨零碳排，但目前農業耕作方式，包括水土、用藥、汙染都不符合淨零，應該發展維持糧食安全、結合環保生態的更先進技術，開發出更先進的耕作農產經營。

王升陽說，外界都認為台灣農業技術超越國際，但其實並沒有，我們擁有固有的技術、傳統育種、病蟲害防治過去很進步，現在早已被超越；過去農業科技人才厲害，為大學任用，現在大多都是通過公務人員考試、都是坐辦公室，農業部該好好培育人才，比如農業科技政策應該要有高度及足夠的學養。

一名資深農業學者說，新部長年輕、有抱負與膽識，當年從國外剛回來學者的氣度風範，對農業充滿熱情，漸漸變成了現在大家知道的樣子，但仍期許能夠跳脫政黨束縛、意識與挾制，真正讓台灣農業成為正常產業。升格為農業部，量體上變成補助獨大，每個國家都在補助，但是要聰明、有智慧的補，補助後增加了競爭力，不是到最後，變成大家一起賺國家的錢，這是農業學者的淒涼與無奈。

這名學者也說，對農業部有期許與祝福，但也有憂慮。過去30年，每一屆的農委會主委都說，農委會存在的目的就是要讓農民賺錢，但在沒有競爭力下，反而傷害了台灣農業；父母在家教小孩，能夠天天給他錢嗎？現在的補助都把農民帶到甚麼樣的境地，教成甚麼樣子，政府推動政策，到基層總問「有沒有補助？」，變成各項政策難推動；升格為農業部要真正發揮影響力，否則就會如作物學中，大量施肥只會造成作物虛胖、徒長，變成沒有抵抗力的病態產業、不健康。

農業部 農民 競爭力

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