快訊

「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀號 業者說話了

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 「這天」北轉決定影響侵台程度

限時上廁所？公司告示推絕招限去廁所時間 寫錯1字被嘲文盲兼刻薄

香港01／ 撰文：田中貴
有公司貼出告示想限制員工的排便時間，但把「bowel movement」誤寫成「bow movement」，被網民嘲笑是文盲。（Reddit討論區圖片）
有公司貼出告示想限制員工的排便時間，但把「bowel movement」誤寫成「bow movement」，被網民嘲笑是文盲。（Reddit討論區圖片）

許多打工仔都會想盡辦法「偷懶」，而公司則會出招「捉懶蟲」，但這樣限制去廁所時間真的有效嗎？外國1名打工仔分享圖片，有公司在洗手間張貼告示，指出根據國際醫療機構研究的排便（bowel movement）時間，當員工上廁所一旦逾時，燈光就會自動關掉，提醒員工應用私人時間排便。惟該告示上誤把「bowel movement」（排便）寫成「bow movement」（躬身），引來大批網友恥笑，嘲諷公司不但文盲，而且對員工刻薄，更有人直言員工自有「張良計」應付，例如很大可能「關燈後會繼續便解」，而且現代人上廁所多會帶手機，根本不介意關燈，新措施根本無助提升工作效率。

有外國打工仔早前在「Reddit」討論區分享1張照片，相信他拍下公司洗手間的公告，表示洗手間的照明系統將會基於國際醫療機構克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）對於排便（bowel movement）時間的研究而有所調整，一旦有人超出時間，照明系統將會自動關上，同時呼籲僱員盡量不要在工作期間便解，而應用私人時間排便，甚至附上有關克利夫蘭診所相關研究的二維碼。

公告附上有關克利夫蘭診所對於排便研究的二維碼，對方寫上排便（bowel movement）字眼。（克利夫蘭診所網站截圖）
公告附上有關克利夫蘭診所對於排便研究的二維碼，對方寫上排便（bowel movement）字眼。（克利夫蘭診所網站截圖）

惟告示誤把「bowel movement」（排便）寫成「bow movement」（躬身），引來大批網友恥笑，有網友笑稱自己每次便解完都會躬身彎腰，更有人笑問是否模仿日本人。

網友直斥有關公司對員工刻薄，直言「關燈後會繼續便解」，又指關燈後更方便偷懶，可以玩手機或睡覺，直指新措施根本無助提升工作效率。更有網友笑言今時今日的工作要求，竟變成排便要快過平均時間。

不過，可能該公司太刻薄，原po疑擔心被僱主見到貼文後會被秋後算帳，相關貼文其後被刪除。

延伸閱讀：

驚嚇！10天沒排便　30歲女吐出多條糞便 醫生都嚇壞揭恐怖真相

上大號到幾乎沒命！台男排便困難突倒臥馬桶 專家教做兩件事自救

文章授權轉載自《香港01》

打工 馬桶

相關新聞

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 周五北轉決定影響侵台程度

中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，警戒區包括台灣北部海面、台灣東北部海面，不排除明天下半天發布陸警。氣象局表示，周四、周五...

氣象局發布中颱卡努海上颱風警報

中央氣象局表示，由於今年第6號颱風卡努逐漸接近並影響台灣北部海域，於今晚8時30分發布中颱卡努海上颱風警報

卡努將發海警 不排除陸警 周六「大迴轉」 漸遠

中央氣象局預計今晚8時30分發布中颱卡努海警，不排除發布陸警，尚待觀察半天至一日。氣象局指出，周四至周五颱風離台灣最近，...

中颱卡努增強 氣象局今晚8時30分發海警

中颱卡努持續增強，中央氣象局指出，今晚8時30分發布海上颱風警報，並於晚間8時40分舉行記者說明會。

免疫系統反應過度 「天選之人」首染疫昏迷住院25天

今年新冠疫情再起，很多「天選之人」染疫，彰化縣62歲邱姓男子沒注射新冠疫苗，今年首次染疫，自身免疫系統出現過度防禦的「免...

看過來！財政部公布5-6月統一發票中獎清冊

財政部賦稅署今天公布5-6月期統一發票中獎清冊，最幸運的一位名眾在新竹縣湖口鄉明德街43號的萊爾富，花15元傳真就中了一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦