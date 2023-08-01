限時上廁所？公司告示推絕招限去廁所時間 寫錯1字被嘲文盲兼刻薄

許多打工仔都會想盡辦法「偷懶」，而公司則會出招「捉懶蟲」，但這樣限制去廁所時間真的有效嗎？外國1名打工仔分享圖片，有公司在洗手間張貼告示，指出根據國際醫療機構研究的排便（bowel movement）時間，當員工上廁所一旦逾時，燈光就會自動關掉，提醒員工應用私人時間排便。惟該告示上誤把「bowel movement」（排便）寫成「bow movement」（躬身），引來大批網友恥笑，嘲諷公司不但文盲，而且對員工刻薄，更有人直言員工自有「張良計」應付，例如很大可能「關燈後會繼續便解」，而且現代人上廁所多會帶手機，根本不介意關燈，新措施根本無助提升工作效率。

有外國打工仔早前在「Reddit」討論區分享1張照片，相信他拍下公司洗手間的公告，表示洗手間的照明系統將會基於國際醫療機構克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）對於排便（bowel movement）時間的研究而有所調整，一旦有人超出時間，照明系統將會自動關上，同時呼籲僱員盡量不要在工作期間便解，而應用私人時間排便，甚至附上有關克利夫蘭診所相關研究的二維碼。

公告附上有關克利夫蘭診所對於排便研究的二維碼，對方寫上排便（bowel movement）字眼。（克利夫蘭診所網站截圖）

惟告示誤把「bowel movement」（排便）寫成「bow movement」（躬身），引來大批網友恥笑，有網友笑稱自己每次便解完都會躬身彎腰，更有人笑問是否模仿日本人。

網友直斥有關公司對員工刻薄，直言「關燈後會繼續便解」，又指關燈後更方便偷懶，可以玩手機或睡覺，直指新措施根本無助提升工作效率。更有網友笑言今時今日的工作要求，竟變成排便要快過平均時間。

不過，可能該公司太刻薄，原po疑擔心被僱主見到貼文後會被秋後算帳，相關貼文其後被刪除。

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文章授權轉載自《香港01》