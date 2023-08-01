中颱卡努暴風圈擦邊東北角 周五北轉決定影響侵台程度

中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，警戒區包括台灣北部海面、台灣東北部海面，不排除明天下半天發布陸警。氣象局表示，周四、周五颱風離台灣最近，北部、中南山區大雨，暴風圈可能「擦邊」台灣東北角；周五「北轉」的角度、時間點與位置，決定影響台灣程度，路徑不確定大，即使周六遠離後，仍要提防西南風影響，中南部恐連日多雨。

中央氣象局今晚8時20分也發布大雨特報，颱風外圍環流影響，今晚至明日，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生機率，今晚屏東山區亦有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央氣象局預報員徐仲毅晚間8時40分記者會指出，今晚8時，颱風中心位置在台北東方約650公里海面上，持續朝台灣東北方近海移動，目前近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑280公里、十級風平均暴風半徑100公里。

他表示，預估卡努前進過程，強度會再增強，未來24小時內，七級風平均暴風半徑會接觸台灣北部、東北部近海，因此氣象局今晚發布發布海警，提醒北部、東北部航行作業船隻戒備。

對於颱風整體走勢，徐仲毅說，初期以西北西方向，往東北方近海移動；周四轉趨緩慢、接近，周五開始北轉，周六逐漸遠離，其中周四、周五颱風最近台灣，影響相對明顯。

他指出，周五北轉位置決定距離台灣的遠近、影響天氣的程度，目前颱風路徑潛勢預測，不確定程度高，請留意。

風浪影響部分，隨著颱風接近，風、浪增加。明晚起，北海岸、東北角、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海，留意9至10級強陣風，新北及東北部沿海也有較強陣風。另外，明晚起，北部、東半部、恆春半島沿海普遍出現2米以上浪高，尤其北海岸、東北部沿海可能出現3至4米以上浪高。

他提醒，今晚至周五，基隆北海岸、東半部、北部、馬祖沿海，有長浪發生機率，留意海邊活動安全。

徐仲毅表示，今晚起，基隆北海岸、大台北山區、屏東山區，有局部大雨發生機會。明天起，受颱風外圍環流影響，北台灣影響比今天明顯，雨勢斷續，比今天明顯，中南部雨勢也會增加，有局部短暫陣雨。

他指出，周四、周五颱風比較接近台灣，對天氣影響較大，西半部地區明顯降雨，北部山區、中南部山區局部大雨機會；花東地區周四則有焚風發生可能。周六隨著颱風漸遠，環境風場偏西南風，留意中南部多雨。

中央氣象局提醒，今、明日逢天文年度大潮，西南部沿海低窪地區注意海水倒灌、局部淹水，海邊活動也要留意安全。