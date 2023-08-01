肺鱗癌免疫藥物合併化療納健保 專家會議達共識

肺鱗癌晚期存活率低，使用傳統化療，多數活不過1年，醫界與病友團體呼籲健保加速挹注新療法，希望納入免疫藥物合併化療。健保署回應，專家會議已達共識，拚盡快進入共擬會議決議。

台灣健保給付肺癌免疫藥物條件嚴苛，當肺鱗癌患者不符標準，治療選項就只剩20多年前的化學治療，台灣年輕病友協會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、立法院厚生會榮譽會長劉建國今天攜手呼籲，放寬肺鱗癌的癌症免疫藥物搭配化學治療的健保給付，接軌國際治療指引。

衛生福利部中央健康保險署副署長蔡淑鈴今天下午接受媒體聯訪時表示，針對癌症免疫檢查點抑制劑（I/O）合併化學治療健保給付範圍，廠商確實已提案希望擴增2類病人，分別為晚期肺鱗癌及非鱗狀細胞癌，經專家討論，新療法對改善肺鱗癌晚期存活率證據較充分，達成共識先開放。

蔡淑鈴說明，針對這個提案一共開了兩次專家會議，最近一次是今年4月，廠商還有提出擴充適應症，如頭頸癌與子宮內膜癌等，仍在排程討論。針對晚期肺鱗癌免疫藥物合併化療提案，正在與廠商議價階段。

藥廠原本規劃上述3種癌別一起議價，可能造成肺鱗癌生效期程延後。蔡淑鈴表示，健保署希望討論通過提案先議價，提供肺鱗癌晚期一線治療使用，現在還在與廠商意見交換，如果順利今年將進入共擬會議討論，若通過就可盡快公告上路。