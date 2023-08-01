影／阿聯酋A380暌違三年重返台灣 頭等艙十月搭的到
全世界最大客機「A380」於今天（1日）重返台灣，阿聯酋航空EK-366台北－杜拜航線，從今天起再度由旗下A380型客機執飛，桃園國際機場公司也舉行灑水儀式迎接。這架A380於下午4點21分降落桃園國際機場，隨後滑行至C2空橋停靠，為慶祝A380暌違3年多再度來台，阿聯酋航空準備了鳳梨酥及飄帶送給每一位搭機旅客。
阿聯酋航空於2016年起使用A380型客機執飛台北－杜拜航線，當時的機型採頭等艙、商務艙及經濟艙3艙配置。但受到新冠肺炎疫情影響，A380自2020年3月起停飛，雖然同年6月起就陸續恢復飛行班次，但改用波音777型客機執飛台北－杜拜航線，今天起再度使用的A380採雙艙配置，提供557個經濟艙座位、58個商務艙座位；10月下旬再改為三艙等的A380派飛。
阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻（Sultan Alriyami）表示，今天首航班機客滿，A380是阿聯酋航空公司獨特的產品之一，因台灣市場的旅行人口日漸增加，從1月到7月已有超過300萬名旅客來台灣，公司看到了這樣的機會與商機，後續也會持續深耕運營。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言