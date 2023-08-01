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卡努將發海警 不排除陸警 周六「大迴轉」 漸遠

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周降雨雨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨雨勢。圖／中央氣象局提供

中央氣象局預計今晚8時30分發布中颱卡努海警，不排除發布陸警，尚待觀察半天至一日。氣象局指出，周四至周五颱風離台灣最近，預測後續「大迴轉」，最快周六漸遠，但因路徑不確定高，可能隨時「翻盤」，仍待觀測。明天起北部雨勢增，中南部也有雨，即使颱風離去，中南部也一路有雨至下周父親節。

中央氣象局今天傍晚發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，台南市、高雄市及嘉義、屏東山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，影響時間至今晚。

中央氣象局預報員林定宜指出，今天下午2時，颱風中心位在台北的東方740公里海面上，向西北西方向進行，預估周四晚間至周五清晨離台灣最近。

他表示，適逢年度天文大潮，今、明天高屏、基隆北海岸沿海、西南部沿海地區，慎防海水倒灌及局部淹水。此外，他也提醒，明天起至周六，基隆北海岸、東半部、綠島蘭嶼、恆春半島沿海及馬祖，易有長浪發生。

隨著颱風接近，風力也可能增強，明晚新竹以北、基隆北海岸、恆春半島沿海、蘭嶼綠島，留意9至10級強陣風。

明天至周五，颱風外圍環流影響，水氣持續增多。明天環境從今天偏北風轉西北風，基隆北海岸、北部地區有不定時短暫陣雨，中南部地區也會有局部短暫陣雨，其他地區多雲，普遍高溫31度至33度，東半部局部地區溫度則再略高。

他表示，周四至周五颱風離台灣最近，基隆北海岸、北部地區不定時有短暫陣雨，中南部地區局部短暫陣雨；換言之，西半部都會下雨，其中北部、中南部山區降雨持續且明顯，亦有局部大雨發生機率。

另外，周四受颱風西南風氣流影響，因背風沉降作用，花東地區可能有焚風發生機率。

林定宜說，若順利的話，周六颱風逐漸遠離台灣，但隨著颱風離去後引進的西南風，主要降雨轉移至中南部，雨勢擴大且持續，有不定時局部短暫陣雨或雷雨，影響時間長，可能到下周二（8日），其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨。

適逢年度天文大潮，今、明天高屏、基隆北海岸沿海、西南部沿海地區，慎防海水倒灌及局部淹水。圖／中央氣象局提供
適逢年度天文大潮，今、明天高屏、基隆北海岸沿海、西南部沿海地區，慎防海水倒灌及局部淹水。圖／中央氣象局提供

颱風 基隆 氣象局

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