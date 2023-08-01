中颱卡努發海警 陸警要看轉彎路徑
週末前將有大雨襲擊！中颱卡努於1日晚上8點30分發布海警，不排除發布陸警，3日、4日（週四、週五）雨勢壟罩北台灣！氣象預報員林定宜受訪指出，「現在主要觀察颱風方向何時轉彎，如果太晚迴轉，來不及煞車的話，暴風圈就會影響到台灣北部，不排除發布陸警」。
不排除陸警
林定宜1日下午表示，目前卡努颱風仍在台北東方約740公里海面，時速約14公里，持續向西北西進行，預計未來路徑將轉向朝北方前進。他說，暴風圈邊緣接近台灣東北角陸地，將於晚上8點30發布海警，之後增強的情況及行進方向仍有不確定性，沒有完全排除陸警的可能性。
他說，3、4日是卡努最接近台灣的時候、也是影響最大的時間，北部、中南部山區有局部大雨；5至8日卡努漸遠，轉為西南風的環境，雨勢以中南部地區為主。
卡努轉彎時間是關鍵
氣象專家吳德榮指出，颱風卡努受副熱帶高壓導引，2日晨中心通過琉球南方海面，向西北西，續朝東海前進。隨後，其北方的高壓減弱，卡努將移速減慢、滯留，導引氣流轉由其南方的高壓取代，逐漸向東北迴轉。
至於卡努颱風路徑，與氣象局先前的預測大相逕庭，林定宜表示，早先的預測有比較高的不確定性，目前主要觀察迴轉的時間與方向，「如果颱風迴轉向北的時間早一點，台灣本土就能躲過暴風圈，但如果晚一點轉向，來不及煞車，就暴風圈就可能直擊台灣北部。」
風雨交加到周末
天氣風險表示，北部地區這禮拜都受到颱風外圍環流影響，有一陣陣間歇性風雨，且隨著颱風靠近，3日、4日（週四、週五）的風雨會更為明顯，降雨空檔不多。中南部至週四起颱風接近、引進西南風，屆時也會轉變為大範圍有雨的天氣，持續到週末。
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