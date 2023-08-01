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吃肉桂降血糖？食藥署、中醫師、營養師這麼說

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中醫師表示，肉桂雖有溫腎的作用，但是否有降血糖功效應待實證。報系資料照片
中醫師表示，肉桂雖有溫腎的作用，但是否有降血糖功效應待實證。報系資料照片

肉桂不僅是能加在咖啡、甜點中，同時也是中醫領域中常見的中藥材。不過，肉桂常被民眾當作「降血糖」的食材，是否真的有其功效，中醫師表示，肉桂雖有溫腎的作用，但是否有降血糖功效應待實證。營養師則說，肉桂當中確實有成分可「延緩血糖上升」，但飲食上常加在醣類食品中，飲食上要格外注意。

中華民國中醫師公會全國聯合會秘書長陳博淵表示，肉桂在中醫領域中被視作「溫腎」的藥材，常見的桂附八味丸就是因運而生的藥丸，時常感冒、長久抵抗力不好，就會透過肉桂進行腎氣調理，增強抵抗力。

「肉桂是否能降血糖，得先經過診斷。」陳博淵說，中風也有分出血性、血栓性，糖尿病也有分很多型，控制血糖也有分增加胰島素分泌，或讓減少升糖素的方式，適不適合用肉桂要先經過醫師診斷，否則小心「補錯方向」。

美兆健檢中心營養師王筱婷則說，肉桂當中確實有幫助「延緩血糖上升」的成分，但現代人食用上多用在含糖甜品或是高醣類食品中，即使添加肉桂調味，一樣會導致血糖飆升，並沒有辦法達到功效。

陳博淵表示，即使是人體不可缺少的營養素，都仍會過猶不及，就像過量飲水導致水中毒，大家也都強調要補鈣，但補過頭反導致腎臟結石。肉桂應該根據各人體質服用，「量」更需要斟酌。

食藥署提醒，肉桂無法替代任何血糖藥物，糖尿病患者應依病情與醫師、營養師配合，選擇適當的健康飲食，遵照醫囑按時服藥，以維持身體健康。

醫師 中醫 健康飲食

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