眼科醫的政論家斜槓人生 百篇筆耕形塑台灣輪廓

宜蘭羅東五福眼科院長林逸民從事醫學研究、教學40多年，常赴偏鄉義診的他是學生眼中「台灣史懷哲」，2年前開始斜槓人生，寫下逾百篇政論，彷彿透過眼科的光點原理形塑出台灣輪廓。

從2021年起，林逸民幾乎每週撰寫1篇專文，累計逾百篇政論集結為專書，今天下午舉行「放眼看天下」新書發表會，不只妻小在場支持，孫女、孫子也現身獻花，還有許多政壇與文壇人士到場分享讀後感想，包含副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、立法院長游錫堃及作家范疇等。

「做一個領導者不是要最會讀書，是要能一眼揪出最對的人執行任務」 ，作為眼科醫師，這是林逸民眼中的台灣價值，2021年是大疫之年，又逢美國總統川普卸任、拜登上場的新時代，他的第1篇投稿文章就是以拜登承諾堅如磐石寫起，從此，下週要寫什麼文章，就成了他與妻子之間的新話題。

多年致力於眼科醫學研究、教學的林逸民，1980年獲「美國外科學院院士」和「美國眼科學院院士」認證，自美國返台後，他立刻回到宜蘭羅東從事醫療工作，致力社會服務，不只參與慕光盲人重建中心等非營利組織的運作，還多次在宜蘭和花蓮偏鄉地區進行眼科義診。

林逸民不僅照顧偏鄉弱勢民眾，他更致力於教學，過去學生們跟著他學醫，現在一起學習社會學和政治學。身為林逸民的學生、立法委員邱泰源說，林逸民總以實際行動支持台灣主體性，希望台灣可以更平安、更富強，「加入世界衛生大會行動，老師是我的背後最大力量。」

范疇表示，台灣不缺政論類型的文章，但過去時事評論都是一點、一點，會隨著時間消逝，林逸民的評論是可以建構出台灣輪廓的光點，甚至是世界座標系統中的座標輪廓，就像他在序文提到，這本書是一片遠近兩用的鏡片，有些內容看遠處的台灣，有些內容看近在當下的台灣。