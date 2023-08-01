猴痘確診數降仍有疫情風險 流感脫離高原期

疾管署今天表示，新增5例猴痘本土病例，皆為本國籍男性，本土確診數下降，但評估疫情風險仍持續。流感疫情已脫離高原期，但增23例重症及3例死亡，重症通報趨勢持平。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上說明，新增5例猴痘本土病例，分布縣市為台北市2例、新北市、高雄市及台中市各1例；雖然國內確診病例確實有減少趨勢，但因目前為旅遊旺季，美國疾病管制局（CDC）、世界衛生組織（WHO）都提醒注意傳播風險，因此評估猴痘疫情仍持續中。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，確診猴痘5名本國籍男性年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於7月16至21日間，分別於7月25日至7月30日確診；經疫調匡列相關高風險接觸者16名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署統計，自去年6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，截至今年7月31日累計確診259例病例，含243例本土及16例境外移入，其中205例已康復，3例仍住院治療中、51例於居家自主健康管理中。

至於流感，曾淑慧表示，上週類流感門急診就診人次約6萬人，較前週再降5.3%，評估流感疫情已經脫離高原期。

李佳琳表示，流感疫情雖持續下降，但仍新增23例併發重症病例，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中21例未接種本季流感疫苗、22例有慢性病史；並增3例死亡，年齡介於40至80多歲，感染型別均為A型H1N1；近期重症通報趨勢大致持平。

防疫醫師林詠青指出，這3例流感死亡個案均未接種本季流感疫苗，且具慢性病史；據病例記載，這3人一開始都有咳嗽、喘的症狀，不排除一開始症狀不明顯，發現時已併發肺炎重症狀況。