罹癌前2年才投保 晚期肺鱗癌病友：每年藥費近400萬

48歲的賴先生2019年底，因背痛不適就醫，竟確診為肺鱗癌。透過商業保險使用免疫治療，腫瘤縮小、開刀切除。他說，很幸運在罹癌前2年投商保，否則每年將近400萬的藥費將難以負擔。醫師表示，國際指引、國內治療共識都將免疫治療列為晚期肺鱗癌第一線治療，但目前健保給付條件限制，僅有約1成病人能用藥，呼籲放寬。

賴先生說，自己最初因背痛難耐於中醫就診，拖了半年才在醫院確診肺鱗癌。經檢查，腫瘤位於心臟主動脈旁、鄰近脊椎神經，且大小達6.5公分。因不適合開刀、藥物治療又相當昂貴，醫師第一句話就問「有沒有保險？」

他表示，自己總共做了33次放療，除假日，幾乎都泡在醫院，也因此被迫暫停原先從事的業務工作。放療療程結束後開始化療，原先預計進行4次療程，做到第2次就因副作用難以忍受而中斷，醫師考量自己有商業保險協助支應藥費，便安排接受免疫治療。治療半年後，賴先生腫瘤縮小、能動刀切除，至今已過3年，病情控制良好，也沒有顯著副作用。

他表示，自己相當幸運，在罹癌前2年投保實支實付的商業保險，否則每2周一次的療程就要台幣15萬，一年24個療程花費超過380萬元，一般受薪階級難以負擔。

賴先生表示，罹癌後除了考量自身治療成效，病友也常擔心是否拖累家庭，不少人因此選擇放棄創新治療，陷入「化療、抗藥、換藥」的循環，最終因無藥可打而離世。自己阿姨上周癌逝，她經濟狀況雖不差，但聽到創新治療療程費用，擔心影響家庭生計，仍選擇安寧緩和醫療離開人世。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿說，青壯年族群一旦罹癌，不只要「保命」，還要思考剩下來的20到30年人生如何度過，如何回歸社會、家庭及職場。台灣年輕病友協會與肺癌病友團體「肺長壽協會」合作的一項調查也顯示，因治療被迫中斷工作的肺癌病友高達4分之1，因罹癌而失業除了讓病友薪資收入減少、生活品質降低，也會影響勞動力產值。

台灣胸腔重症加護醫學會理事長王鶴健表示，國內每年肺癌確診及死亡人數已破萬人，且半數癌友發現時已是晚期。肺鱗癌病友人數占所有類別肺癌約12%，且因肺鱗癌病灶位置多在氣管上，不在肺泡中，影像學檢查較難發現。雖有免疫治療可救治患者，但健保給付嚴苛，每10位晚期肺鱗癌病人中，僅約1人能獲健保給付用藥。

台灣胸腔重症加護醫學會肺腫瘤委員會副召集人何肇基則說，肺鱗癌患者不像人數較多的肺腺癌病人，能檢測出致癌驅動基因，依目前健保規範，要再檢測免疫檢查點（PD-L1）表現量，數值大於50%才能單用免疫治療，高達8成患者無法獲得給付，須要自費或仰賴商業保險，否則只能使用20年前的化學治療，副作用高且療效較差。

何肇基呼籲，國際治療指引、國內肺癌治療共識均建議將免疫藥物作為肺鱗癌第一線治療藥物，但健保截至目前仍讓多數晚期肺鱗癌病人只能使用化療，期盼健保能盡速跟上，讓醫師能有更多治療選擇來幫助延長患者存活期。