快訊

李玟火化「按鈕人」身份曝光！長眠何處二姊親口回應了

統一發票5-6月中獎清冊看這邊！他僅花15元傳真就中千萬大獎

香港鯨魚之死：港府反應慢又不作為，害死一條布氏鯨？

64歲老菸槍篩檢揪出早期肺癌 及早接受治療

中央社／ 台南1日電

衛福部國民健康署開辦第五癌肺癌篩檢，奇美醫學中心今年至7月共完成317人，癌症檢出率約1.3％，其中有64歲的老菸槍因2名姊姊相繼罹患肺癌接受篩檢，查出早期肺癌及早治療。

奇美醫學中心今天辦理「世界肺癌日」肺癌防治宣導活動，邀請病友現身說法，並向民眾宣導國民健康署去年7月開始補助肺癌高風險族群，每2年1次第五癌篩檢-低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）肺癌篩檢，籲符合資格者踴躍接受篩檢。

奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯接受媒體聯訪表示，個案中有1名每天抽菸1至2包的64歲男子，因2名姊姊相繼罹患肺癌，有家族史及重度吸菸史，符合篩檢資格而檢查，結果發現右肺有結節，病理報告顯示為早期肺癌，手術切除後僅需定期追蹤。

田宇峯表示，奇美醫院於今年1月至7月已完成317人肺癌篩檢，其中陽性率約7.3％，癌症檢出率則為1.3％（4人診斷罹癌），據統計，肺癌若能早期診斷發現並治療，5年存活率可達9成，但若為4期才發現，5年存活率僅剩1成左右，高危險群應提高警覺，及早檢查就醫。

肺癌 醫學 癌症

延伸閱讀

晚期肺鱗癌病人「活不過一年」 盼放寬免疫治療給付

今天「世界肺癌日」奇美、成大等醫院推低劑量斷層篩檢

肺腺癌有解了！龍葵抑制肺癌細胞轉移

有肺癌家史、重度吸菸者 公費肺癌篩檢守護自己的健康

相關新聞

中颱卡努增強 氣象局今晚8時30分發海警

中颱卡努持續增強，中央氣象局指出，今晚8時30分發布海上颱風警報，並於晚間8時40分舉行記者說明會。

看過來！財政部公布5-6月統一發票中獎清冊

財政部賦稅署今天公布5-6月期統一發票中獎清冊，最幸運的一位名眾在新竹縣湖口鄉明德街43號的萊爾富，花15元傳真就中了一...

千萬獎開出21張！他僅花15元中千萬 完整中獎清冊看這邊

財政部賦稅署今（1）日下午公布今年5-6月期統一發票完整中獎清冊，賦稅署統計中獎張數，1,000萬元特別獎共開出21張，...

衛生棉條用錯了吸太乾、弄破皮 恐致「這個」致命疾病

女性使用衛生棉條愈來愈普及，中山醫院婦產科主治醫師郭安妮於衛福部食藥署「藥物食品安全周報」中介紹，衛生棉條大致分為量多型...

德國飛台航班訊號異常300旅客滯留 華航：陸續簽轉

華航7月29日一架CI062從德國法蘭克福飛回台北航班，滑行時出現異常訊號，300多名旅客滯留。華航聲明，已調派修護團隊...

吃肉桂降血糖？食藥署、中醫師、營養師這麼說

肉桂不僅是能加在咖啡、甜點中，同時也是中醫領域中常見的中藥材。不過，肉桂常被民眾當作「降血糖」的食材，是否真的有其功效，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦