64歲老菸槍篩檢揪出早期肺癌 及早接受治療

衛福部國民健康署開辦第五癌肺癌篩檢，奇美醫學中心今年至7月共完成317人，癌症檢出率約1.3％，其中有64歲的老菸槍因2名姊姊相繼罹患肺癌接受篩檢，查出早期肺癌及早治療。

奇美醫學中心今天辦理「世界肺癌日」肺癌防治宣導活動，邀請病友現身說法，並向民眾宣導國民健康署去年7月開始補助肺癌高風險族群，每2年1次第五癌篩檢-低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）肺癌篩檢，籲符合資格者踴躍接受篩檢。

奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯接受媒體聯訪表示，個案中有1名每天抽菸1至2包的64歲男子，因2名姊姊相繼罹患肺癌，有家族史及重度吸菸史，符合篩檢資格而檢查，結果發現右肺有結節，病理報告顯示為早期肺癌，手術切除後僅需定期追蹤。

田宇峯表示，奇美醫院於今年1月至7月已完成317人肺癌篩檢，其中陽性率約7.3％，癌症檢出率則為1.3％（4人診斷罹癌），據統計，肺癌若能早期診斷發現並治療，5年存活率可達9成，但若為4期才發現，5年存活率僅剩1成左右，高危險群應提高警覺，及早檢查就醫。