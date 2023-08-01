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德國飛台航班訊號異常300旅客滯留 華航：陸續簽轉
華航7月29日一架CI062從德國法蘭克福飛回台北航班，滑行時出現異常訊號，300多名旅客滯留。華航聲明，已調派修護團隊攜帶器材零件趕赴法蘭克福，並陸續簽轉9成以上旅客。
華航表示，7月29日CI062法蘭克福往台北航班，在地面滑行時出現異常訊號，基於安全考量，依標準作業程序返回登機門，執行必要檢測與修護，後因當地地勤代理作業問題，造成鼻輪受損，以致維修時間增加，考量機務代理能量有限，已特別調派修護團隊攜帶器材零件趕赴法蘭克福，以利加速航機恢復派遣及確保安全。
華航說，對航班延誤造成不便深感抱歉，在旅客等候期間提供飯店食宿休息及交通協助，時值暑假旅運旺季，歐洲各航線皆機位滿載，已陸續簽轉九成以上旅客，並持續全力安排機位前往旅客目的地。對此次影響旅客行程，再次致上深摯歉意，服務不周之處也懇請旅客見諒。
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