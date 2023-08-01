看過來！財政部公布5-6月統一發票中獎清冊

財政部賦稅署今天公布5-6月期統一發票中獎清冊，最幸運的一位名眾在新竹縣湖口鄉明德街43號的萊爾富，花15元傳真就中了一千萬元；至於兩百萬元特獎的幸運得主，則是在桃園市八德區福德一路54號的7-11，一位民眾花20元買食品就中了大獎。

賦稅署官員說，本期特別獎獎金1000萬元中獎號碼為29268886，特獎獎金200萬元中獎號碼為12912565，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為21張及16張。

官員提醒，112年5-6月期中獎統一發票領獎期間為112年8月6日至112年11月6日，中獎人於期間內前往兌獎據點及領獎期間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

此外，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。