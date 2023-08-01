史上最強父親節禮物出列！近5成「壯世代」爸爸最想收到「台積電股票」

辛苦的父親總是為家庭付出，父親節輪到子女為老爸付清！日前壯世代教科文協會針對50以上爸爸進行調查，發現有近5成父親最想收到的禮物是「台積電股票」(44.8%)，顯示爸爸們對於禮物更偏好務實層面。

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輝葉「PLUS零重力按摩椅」活動價$36800。 圖／momo提供

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eminent萬國通路「28吋PC拉鍊行李箱」。 圖／momo提供

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ELLA陳嘉樺熱情推薦德國Emma「One雙人床+枕套組」，可免費試睡30天。 圖／momo提供

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石頭科技「掃地機器人Q Revo」平價全能八合一，被封為「懶人打掃神器」。 圖／momo提供

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飛利浦「君爵柔膚肌敏專用刮鬍刀」護膚設計可減少摩擦不紅腫，精準刮鬍不拉扯。 圖／momo提供

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