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台大雲林分院首升格PGY主訓醫院 首屆招募7名醫師

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院今年通過衛生福利部認定西醫畢業後一般醫學訓練計畫（西醫PGY訓練）的主要訓練醫院資格，今年首招募7名不分科住院醫師，今天開始訓練。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院今年通過衛生福利部認定西醫畢業後一般醫學訓練計畫（西醫PGY訓練）的主要訓練醫院資格，今年首招募7名不分科住院醫師，今天開始訓練。圖／台大醫院雲林分院提供

台大醫院雲林分院今年通過衛生福利部認定西醫畢業後一般醫學訓練計畫（西醫PGY訓練）的主要訓練醫院資格，今年首招募7名不分科住院醫師，今天開始訓練，院長馬惠明分發給每人一台價值36萬元的無線手持超音波設備，希望盡快協助他們累積臨床實戰經驗。

雲林分院過去都是協助台大總院及其他主訊醫院代訓PGY訓練，今年首度升格PGY主訓醫院，馬惠明表示，透過善心企業的捐贈，開訓就讓7位學員各自配備一台無線手持超音波，讓學員在兩年的PGY訓練期間，都能透過個人專屬的設備，隨時隨地學習與實踐，不用排隊或借用設備，快速累積臨床實戰經驗。

馬惠明說，超音波在現代醫學中扮演重要的角色，隨著科技進步演化為輕薄短小的無線手持裝置，將是未來臨床醫學的利器，透過這項創舉，提早讓每位PGY醫師都能掌握這項重要技術，隨時隨地了解病人的五臟六腑狀況，培養更全面的臨床觀察力，打造未來醫師。

副院長江文莒表示，今年招募到的第一屆不分科住院醫師，共有7位，分別來自不同學校，在雲林分院將共享台大醫院系統的優質教學資源、圖書資源和學術論文電子資源，提供與台大總院一致的學習環境與師資。

馬惠明表示，首屆PGY學員是第一批點燃的在地火苗，期望隨著他們的成長茁壯，為雲嘉地區注入更多醫療能量，照亮更多需要的民眾。

台大醫院雲林分院長馬惠明（右四）於PGY訓練開訓典禮中分發每人一台無線手持式超音波配備，幫助他們快速累積寶貴的臨床實戰經驗。圖／台大醫院雲林分院提供
台大醫院雲林分院長馬惠明（右四）於PGY訓練開訓典禮中分發每人一台無線手持式超音波配備，幫助他們快速累積寶貴的臨床實戰經驗。圖／台大醫院雲林分院提供

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