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1關鍵決定涵蓋範圍！卡努暴風圈估周四籠罩北基宜 氣象粉專：相當有感

聯合新聞網／ 綜合報導
卡努颱風外圍環流清晨為大台北帶來陣陣雨勢，通勤族冒雨踩著濕漉漉的馬路趕去上班；依卡努颱風行進路徑預測，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。記者侯永全／攝影
卡努颱風外圍環流清晨為大台北帶來陣陣雨勢，通勤族冒雨踩著濕漉漉的馬路趕去上班；依卡努颱風行進路徑預測，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。記者侯永全／攝影

中颱卡努來勢洶洶，中央氣象局預估最快今晚8時30分發布海警，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書分享卡努最新預測路徑，周四下午暴風圈將稍微涵蓋北海岸、基隆、宜蘭北端，其西進程度將決定涵蓋範圍。

氣象局技正伍婉華表示，預估中颱卡努將持續增強，逐漸達到中颱上限，各國預估路徑有往西行或到台灣東北方海面才北轉，主要受高壓影響及季節環流導引，目前路徑變數仍大，預估卡努往西行之後隨高壓減弱會北轉。

台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據氣象局最新預測路徑，卡努暴風圈將在周四中午接觸東北角，下午起稍微涵蓋北海岸、基隆、宜蘭北端。此時卡努恰好處於「滯留、飄移的轉向階段」，因此卡努的西進程度將決定暴風圈涵蓋範圍，愈往西走涵蓋面積愈大。

最後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，無論卡努的西進程度如何，台北市、新北市、基隆與宜蘭北端的風雨「相當有感」，呼籲當地民眾及早做好防颱準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象局預測路徑，卡努暴風圈將在周四接觸台灣。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象局預測路徑，卡努暴風圈將在周四接觸台灣。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

氣象局 颱風 台灣

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