1關鍵決定涵蓋範圍！卡努暴風圈估周四籠罩北基宜 氣象粉專：相當有感
中颱卡努來勢洶洶，中央氣象局預估最快今晚8時30分發布海警，雖不會直撲台灣本島，但其外圍環流將為北部帶來強風驟雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書分享卡努最新預測路徑，周四下午暴風圈將稍微涵蓋北海岸、基隆、宜蘭北端，其西進程度將決定涵蓋範圍。
氣象局技正伍婉華表示，預估中颱卡努將持續增強，逐漸達到中颱上限，各國預估路徑有往西行或到台灣東北方海面才北轉，主要受高壓影響及季節環流導引，目前路徑變數仍大，預估卡努往西行之後隨高壓減弱會北轉。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據氣象局最新預測路徑，卡努暴風圈將在周四中午接觸東北角，下午起稍微涵蓋北海岸、基隆、宜蘭北端。此時卡努恰好處於「滯留、飄移的轉向階段」，因此卡努的西進程度將決定暴風圈涵蓋範圍，愈往西走涵蓋面積愈大。
最後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，無論卡努的西進程度如何，台北市、新北市、基隆與宜蘭北端的風雨「相當有感」，呼籲當地民眾及早做好防颱準備。
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