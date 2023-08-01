機捷台北車站航空聯票櫃檯啟用 首創機票+捷運交通聯票

疫後旅運復甦，桃園大眾捷運攜手易飛網國際旅行社，今宣布啟用設在桃園機場捷運A1台北車站的航空聯票櫃檯，串聯中華航空、台灣虎航等航空公司，首創推出機「機票 + 捷運」交通聯票；另與台北大眾捷運聯手推出「機捷北捷聯票」系列商品組合，打造一站式旅遊體驗。

機捷總經理莊英震表示，桃捷是串接國門與雙北的交通工具，2019年起與旅遊業者易飛網合作，透過旅遊業者經驗、購票系統及多元通路等優勢，多方面銷售桃捷票券。

北捷總經理黃清信表示，機捷北捷聯票提供搭乘捷運暢遊大台北、進出機場更便利、快速選擇。抵台旅遊的觀光客，從桃園國際機場搭乘機捷至台北市區，最快不到40分鐘即可抵達台北車站，再啟用北捷48小時票或72小時票，於有效期限內不限次數搭好搭滿。

易飛網國際旅行社董事長周昀生說，旅遊旅求持續攀升，攜手桃園機場捷運擴大櫃檯版圖，同時結盟台北捷運及航空公司，於A1站設立航空聯票櫃檯，打造全國首創「機票 + 捷運」聯票，盼更拉近台灣與全球的距離。

易飛網指出，「桃北捷X易飛網 航空聯票櫃檯」獨家系列商品，可預先於網路平台下訂，在選擇航班的同時，也能一併預訂交通票券，簡化繁瑣規畫流程，並在旅程啟程時先至櫃檯領取商品，且可同時於A1站辦理預辦登機、搭乘機捷前往機場，輕鬆優遊全球。

易飛網表示，本次航空聯票櫃檯獨家系列商品包括航空聯票、航空假期聯票及機捷北捷聯票（外籍人士專用），其中航空聯票串聯中華航空推出「華航易起飛航空聯票」，即日起至8月31日櫃檯購買中華航空桃園機場出發不限航點來回機票含機捷單程票1張，最低4900元起，再贈送網卡1張。

此外，串聯台灣虎航推出航空聯票，則囊括日本九州佐賀、東京、大阪、菲律賓長灘島及巴拉望等航點，含來回機票及機捷單程票1張僅8999元起；航空假期聯票泰國曼谷5日、日本大阪5日及東京5日自由行，來回機票加酒店加機捷單程票1張12900元起；機捷北捷聯票含機捷來回票及北捷48或72小時不限次數搭乘聯票，可選擇伴手禮兌換券組合，另可搭配華信航空國內機票或華信假期3999元起，提供外籍旅客高效、省時的旅遊選項。

易飛網表示，歡慶「桃北捷X易飛網 航空聯票櫃檯」啟用，易飛網將舉辦「搭機捷一路發」限量搶購活動，旅客有機會以最低1888元起的價格購入長灘島及巴拉望航空聯票，日本九州佐賀、東京及大阪航空聯票搶購價最低只要6888元起，活動將於8月3日中午12時整於櫃檯現場開賣（搶購為未稅價）。

另加碼祭出「萬元大禮包」免費送給現場民眾，禮包內含多個熱門旅遊國家優惠券，歐美、杜拜、馬爾地夫、日韓及東南亞等團體旅遊最高折3000元，自由行最高折1000元以及國旅最高折500元，總價值超過萬元優惠券。