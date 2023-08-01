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快篩不準了?食藥署要求廠商提交評估報告 初步結果曝

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
先前傳出快篩試劑針對XBB變異株準確度下降。衛福部食藥署緊急下令所有快篩業者進行試驗，確認是否仍有效檢測病毒。記者許正宏／攝影
先前傳出快篩試劑針對XBB變異株準確度下降。衛福部食藥署緊急下令所有快篩業者進行試驗，確認是否仍有效檢測病毒。記者許正宏／攝影

新冠疫情在台灣經歷四波流行，全球病毒株不斷變異，先前傳出快篩試劑針對XBB變異株準確度下降。衛福部食藥署緊急下令所有快篩業者進行試驗，確認是否仍有效檢測病毒。食藥署今公布結果，初步判定，快篩主要偵測N蛋白，而XBB變異為S蛋白變異，影響程度有限，但仍要研讀試驗數據後才能公布結果。

食藥署醫療器材及化粧品組副組長錢嘉宏表示，由於先前傳出新冠家用抗原快篩試劑可能對新冠肺炎XBB變異株病毒無法精準監測，因此食藥署發函給國內核准的43件快篩試劑業者，並要求於7月28日前，提交XBB變異株對產品性能影響之評估報告。

錢嘉宏說，截至昨日7月31日為止，共有32件已回復、11件尚未回復。尚未回復的11件中，有2件未曾輸入台灣，3件目前已無庫存，另外3件相同產品已有其他業者回報，因此剩下3件需待廠商回報，才能確認評估情形，已致電及函請業者儘速提交，部分業者表示刻正準備與寄送資料。

錢嘉宏表示，由於快篩EUA（緊急使用授權）已過期，3件無庫存的快篩廠商，考量國內已無市場需求，目前並無意願申請正式藥證；而3家未回覆的廠商皆為代理商，技術資料需藥等外國原廠提供，沒辦法如期回覆食藥署。

「結果最快8月中公布。」錢嘉宏說，若8月中廠商仍未回覆評估報告，將會把相關資訊公告出來，但廠商當初申請EUA時XBB變異株尚不存在，仿單及申請文件中都沒有說可以測得XBB變異株，因此未回覆評估報告也沒有違規罰則。

錢嘉宏指出，食藥署核准的快篩試劑主要為偵測N蛋白，而目前XBB變異株N蛋白並未變異，而是S蛋白變異，學理上並不影響快篩準確度；目前依照各家廠商回覆的評估報告，出不來看也與學理相同，快篩設計上並不受影響，但確切情形仍要研究證實，待確認評估報告的資料，8月中公布結果。

快篩試劑 食藥署 庫存

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