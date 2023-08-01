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染COVID-19免疫系統攻擊器官 彰化男5次輸血漿救命

中央社／ 彰化1日電

62歲邱男不適就醫，COVID-19快篩確診，出現發燒及重度呼吸窘迫等症狀；醫師指出，邱男感染病毒引發細胞激素風暴，免疫系統攻擊器官，經5次血漿置換術、輸入2萬5000cc血漿才救回一命。

邱男因身體不適，前往診所就醫進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，呈現陽性，因此被轉到衛福部彰化醫院掛急診。

部立彰化醫院今天發布新聞稿指出，邱男到院後病情急轉直下，出現雙肺浸潤、發燒及重度呼吸窘迫等症狀，需要插管仰賴呼吸器；醫師發現，邱男症狀加重主因為引發「細胞激素風暴」（cytokine storm），也稱為「免疫風暴」。

彰化醫院顧問醫師黃伊文說，「細胞激素風暴」指的是人體免疫系統過度防禦，當免疫系統跟入侵身體的病毒作戰時，過度反應攻擊，引發大量細胞激素，不只殺死病毒，也造成自身器官損傷或衰竭，最多情況是攻擊肺泡、傷害肺部，甚至是肝、腎等器官，嚴重的話，可能幾小時內就致命。

黃伊文指出，他們緊急幫邱男進行5次血漿置換術，換了約2萬5000cc的血漿，運用血液淨化技術移除細胞因子，避免細胞激素持續惡化，才救回邱男性命。

邱男一度陷入昏迷，清醒後卻不記得曾在病房待了20多天；邱男指出，他自認身體健壯，因此沒有施打疫苗，一染疫就這麼嚴重，以後會去打疫苗，避免發生重症。

風暴 醫師 彰化

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