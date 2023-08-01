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猴痘疫情趨緩 上周僅新增5例均為本國籍男性

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
猴痘疫情概況。圖／疾管署提供
猴痘疫情概況。圖／疾管署提供

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，新增5例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性。另外，7月5日起已經擴大猴痘疫苗接種目標對象，呼籲符合條件民眾儘早接種提升保護力。

新增5例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部3例、中部1例、南部1例，年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於今年7月16日至7月21日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月25日至7月30日確診。經疫調後匡列相關高風險接觸者16名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月31日累計確診259例病例(243例本土及16例境外移入)，其中205例已康復，3例仍住院治療中、51例於居家自主健康管理中。

7月5日起擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。目前全國共123家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署統計，截至7月31日共計完成75134人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種425人次及暴露前預防(PrEP)接種74709人次；已完成2劑疫苗接種者為24,726人，僅接種1劑者25,682人。該署呼籲，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己及保護他人。也提醒第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗之19,329位民眾，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

疾管署提醒，依研究結果顯示，接種Mpox疫苗可有效降低感染疾病的風險，且完整接種2劑疫苗方可提供最佳保護力，故在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外。

疫苗 猴痘

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