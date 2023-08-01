新冠、流感皆降溫 上周每日平均新增病例數跌落百例
新冠疫情持續下降，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周每日平均新增89例新冠本土確定病例（併發症），下降約25%。另，流感疫情亦持續下降，但新增23例重症以及3例死亡。
李佳琳說，上周每日平均新增89例新冠本土確定病例（併發症），較前一周的每日平均新增119例下降25.2%；上周平均每日新增25例死亡，較前一周的每日死亡平均數28例下降11%。近期國內疫情呈下降趨勢，惟仍須持續關注後續疫情變化。
李佳琳指出，新增檢出102例Omicron亞型變異株確定病例，其中52例本土個案分別為49例XBB、2例BA.2.75、1例BQ.1。境外移入部分，50例均為XBB。
李佳琳說，近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占87%，為主流株。
疾管署發言人曾淑慧表示，國內近期新冠疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者佔78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種疫苗以及早獲得保護力。
此外，李佳琳說，流感疫情持續下降，但重症仍有新增23例重症個案，年齡介於10~90歲，21例沒有接種過流感疫苗、22例具有慢性病史。新增3例死亡個案年齡40~80歲，感染型別為H1N1，都沒有接種過流感疫苗，並且都有慢性病史。 本流感季累積451例重症，但是依據通報趨勢圖來看，重症通報趨勢仍持平。
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