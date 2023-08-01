新冠、流感皆降溫 上周每日平均新增病例數跌落百例

中颱卡努預計今晚8時30分發布海警，根據目前路徑預測，周四（3日）將是距離台灣最接近的時候。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天發文提醒，卡努路徑微幅向西修正、更加靠近台灣，周四起北部容易有強陣風，而且「瞬間陣風可能接近颱風假標準」。

2023-08-01 14:59