遲緩兒評估醫療不足？ 國健署澄清服務量能足夠

有媒體報導，台灣4成遲緩兒苦等評估，醫療量能不足，衛生福利部國民健康署今天澄清，中央與地方補助的兒童發展評估可服務達3.2萬人，尚足以涵蓋疑似發展遲緩個案。

據行政院內政部資料，截至112年6月止0至6歲幼兒人口為141萬4222人，以世界衛生組織（WHO）研究的新生幼兒約有6%至8%遲緩發生率，推估台灣約有8.4萬至11.3萬名幼兒可能會有遲緩狀況；據衛福部發展遲緩兒童早期療育服務個案通報統計，去年約3萬名0歲至6歲幼兒被通報有早療需求。

針對台灣遲緩兒評估醫療量能，國健署婦幼健康組今天發布新聞稿表示，由中央補助地方政府設置兒童發展聯合評估中心，從111年52家擴大至112年度的75家，服務量已從1.9萬人增加到2.9萬人，再加上地方政府自行補助醫院共計102家，可服務達3.2萬人，足以涵蓋全國通報疑似發展遲緩個案。

國健署進一步說明，因應相關評估需求量增長，113年已納入衛福部優化兒童照護計畫，擴大補助機構數項將增加至89家聯評中心，加上各縣市政府所補助評估醫院，預計可服務達4萬人。

國健署強調，評估疑似發展遲緩個案的服務量能足夠，將持續增加相關預算，提高評估費用及增加評估醫院提供服務誘因，以讓發展遲緩兒童都能及早進行療育，縮短評估等候時間及聯合評估完成時間。