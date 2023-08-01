快訊

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

他轟信義區「豬隊友」拉低房價 在地不甩：生活機能超棒

他氣炸看YouTube「15秒廣告連發」 要升Premium會員？網狂讚超值得

遲緩兒評估醫療不足？ 國健署澄清服務量能足夠

中央社／ 台北1日電

有媒體報導，台灣4成遲緩兒苦等評估，醫療量能不足，衛生福利部國民健康署今天澄清，中央與地方補助的兒童發展評估可服務達3.2萬人，尚足以涵蓋疑似發展遲緩個案。

據行政院內政部資料，截至112年6月止0至6歲幼兒人口為141萬4222人，以世界衛生組織（WHO）研究的新生幼兒約有6%至8%遲緩發生率，推估台灣約有8.4萬至11.3萬名幼兒可能會有遲緩狀況；據衛福部發展遲緩兒童早期療育服務個案通報統計，去年約3萬名0歲至6歲幼兒被通報有早療需求。

針對台灣遲緩兒評估醫療量能，國健署婦幼健康組今天發布新聞稿表示，由中央補助地方政府設置兒童發展聯合評估中心，從111年52家擴大至112年度的75家，服務量已從1.9萬人增加到2.9萬人，再加上地方政府自行補助醫院共計102家，可服務達3.2萬人，足以涵蓋全國通報疑似發展遲緩個案。

國健署進一步說明，因應相關評估需求量增長，113年已納入衛福部優化兒童照護計畫，擴大補助機構數項將增加至89家聯評中心，加上各縣市政府所補助評估醫院，預計可服務達4萬人。

國健署強調，評估疑似發展遲緩個案的服務量能足夠，將持續增加相關預算，提高評估費用及增加評估醫院提供服務誘因，以讓發展遲緩兒童都能及早進行療育，縮短評估等候時間及聯合評估完成時間。

國健署 衛福部

延伸閱讀

颱風攪局登革熱病例本周恐破千例 新增2例重症

國健署稱早療評估可達3.2萬人 醫：量能不足問題一直在

高市本土登革熱增1例 壽山步道成高風險熱區

預防高血壓怎麼吃？哪些人是高危險群？「6飲食原則+5大類食物」遠離心血管疾病

相關新聞

染疫者提早放出來 自主健康管理鬆綁五大QA一次看

雖然現在感染新冠不用隔離，但疾管署針對快篩陽性輕症者仍有「自主健康管理」建議，並將自8月15日鬆綁。總統蔡英文日前染疫也...

影／「我們做到了」農業部今成立 部長陳吉仲笑容滿面「淋雨致詞」

農業部今天成立，現場冠蓋雲集，包括副總統賴清德、行政院長陳建仁都到場，現場由陳建仁頒授任命令和印信，給首屆農業部長陳吉仲...

新冠、流感皆降溫 上周每日平均新增病例數跌落百例

新冠疫情持續下降，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周每日平均新增89例新冠本土確定病例（併發症），下降約25%。另，流感...

颱風攪局登革熱病例本周恐破千例 新增2例重症

登革熱疫情持續升溫，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周新增215例本土病例，並且新增2例重症。疾管署發言人曾淑慧表示，今...

新冠篩陽自主健康管理8月15日縮短為5天 支持性給假全面取消

疾管署表示，考量新冠疫情趨緩並且推估國內民眾群體免疫超過八成，8月15日起新冠篩檢陽性輕症/無症狀民眾，自主健康管理天數...

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

中颱卡努預計今晚8時30分發布海警，根據目前路徑預測，周四（3日）將是距離台灣最接近的時候。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天發文提醒，卡努路徑微幅向西修正、更加靠近台灣，周四起北部容易有強陣風，而且「瞬間陣風可能接近颱風假標準」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦