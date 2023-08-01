染疫者提早放出來 自主健康管理鬆綁五大QA一次看

雖然現在感染新冠不用隔離，但疾管署針對快篩陽性輕症者仍有「自主健康管理」建議，並將自8月15日鬆綁。總統蔡英文日前染疫也經歷自主健康管理，期間亦戴口罩視察漢光演習。自主健康管理相關Ｑ&Ａ一次看：

Ｑ1：何為「自主健康管理」？

篩檢陽性的輕症個案或是沒有症狀的染疫者採取「0+n自主健康管理」，為民眾染疫後，到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達5天期間屬於自主健康管理。

Ｑ2：染疫者在自主健康管理期間需要注意什麼？

有症狀時請在家休息，並儘量避免非必要的外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等具「新冠重症高風險因子」民眾再快篩陽性後儘速就醫，才可即時開立口服抗病毒藥物減少重症死亡風險。

Ｑ3：新冠併發症者是否適用？

疾管署發言人曾淑慧表示，若是新冠併發症者在未滿五天就完成治療，也可以在五天後解除自主健康管理。

Q4：未遵守是否會有罰則？

自主健康管理相關指引屬於「建議」性質，未遵守並不會開罰。

Q5：自主健康管理可以請假？

自主健康管理原先有提供「支持性給假」，以往在快篩5天內的病假不列入全年度/全學年度病假或全勤獎金計算等無不利處分的措施，鼓勵雇主讓染疫員工做好自主健康管理。